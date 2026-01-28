Maru Urbina y su charla "La literatura infantil"

Maru Urbina participo como paliquera invitada con la charla "La literatura infantil: todo un mundo para todos" en la Casa Museo Manuel José Othón durante en pasado Todos los lunes son de palique, con una reflexión centrada en la relación entre infancia, imaginación y prácticas lectoras.

Durante la conversación, Urbina compartió su experiencia personal y profesional en el trabajo con literatura infantil, a partir de la observación de una pérdida gradual del juego, la creatividad y el interés por la lectura en niñas y niños. Explicó cómo ese diagnóstico la llevó a crear talleres y programas enfocados en recuperar el asombro, la imaginación y la capacidad de inventar historias desde recursos simples y cotidianos.

La paliquera subrayó que la literatura infantil no se limita al cuento y que abarca una diversidad de géneros como poesía, novela breve y libros informativos. Señaló que uno de los principales obstáculos para el acercamiento lector se encuentra en los métodos escolares, donde la lectura se vincula con la evaluación, la velocidad y la comprensión mecánica, lo que desplaza el gusto y la curiosidad.

Otro de los ejes de la charla fue la lectura como práctica comunitaria. Urbina destacó la importancia de compartir los libros en grupo, permitir la elección libre y propiciar la conversación sin cuestionarios ni obligaciones. Desde su experiencia como psicóloga, explicó que muchos casos identificados como problemas de aprendizaje responden, en realidad, a una falta de vínculos significativos con la lectura.

Abordó también el papel de las familias, las y los docentes, así como mediadores culturales en la formación lectora. Maru Urbina insistió en la necesidad de generar entornos donde leer y escuchar historias se asocie con el placer, la emoción y el intercambio, y no con la imposición. La charla marcó que la literatura infantil es un campo amplio que dialoga con la educación, la cultura y la vida cotidiana.