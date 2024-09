Memorias de Rushdie compiten por premio literario de no ficción

LONDRES.- — El relato de Salman Rushdie sobre el apuñalamiento que lo dejó ciego del ojo derecho se encuentra entre los contendientes anunciados el jueves para un prestigioso premio literario de no ficción.

Las memorias de Rushdie “Knife: Meditations After an Attempt Murder” (“Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato”) se encuentran entre los 12 libros de la larga lista para el Premio Baillie Gifford de 50.000 libras esterlinas (66.000 dólares).

El novelista británico-estadounidense de 77 años relata haber sido atacado en la Institución Chautauqua, en el oeste de Nueva York, en 2022, cuando estaba a punto de dar una conferencia sobre cómo mantener a los escritores a salvo de cualquier daño. Un hombre de Nueva Jersey, Hadi Matar, está a la espera de juicio por el apuñalamiento.

Los jueces del premio calificaron el libro como “brutalmente claro, honesto y, lo mejor de todo, divertido”.

Rushdie ganó el Premio Booker de ficción en 1981 por “Midnight’s Children” (“Hijos de la medianoche”). Pasó años escondido después de que el ayatolá Jomeini de Irán emitiera una fetua, o edicto, en 1989 en el que pedía su muerte por la supuesta blasfemia en su novela “The Satanic Verses” (“Los versos satánicos”).

Otros semifinalistas para el premio de no ficción incluyen al australiano Richard Flanagan por sus memorias “Question 7" y varias obras sobre la historia asiática, incluyendo “Judgement at Tokyo: World War II on Trial and the Making of Modern Asia” de Gary J. Bass y “A Man of Two Faces: A Memoir, A History, A Memorial” de Viet Thanh Nguyen.

Fundado en 1999, el Premio Baillie Gifford reconoce libros en inglés de cualquier país sobre temas de actualidad, historia, política, ciencia, deporte, viajes, biografía, autobiografía y artes. Se le ha atribuido el mérito de llevar una lista ecléctica de libros basados en hechos a un público más amplio.

Los finalistas para el premio de 2024 se anunciarán el 10 de octubre y el ganador será coronado el 19 de noviembre en una ceremonia en Londres.