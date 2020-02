MoMA rinde homenaje a Dorothea Lange

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentó ayer una extensa muestra en la que rinde homenaje al legado de la fotógrafa estadounidense Dorothea Lange, conocida por su compromiso social durante la Gran Depresión, en lo que supone su primera retrospectiva en más de 50 años.

"No es que (Lange) no nos importe, eso seguro", explicó a Efe la comisaria de la muestra, Sarah Meister, mientras trata de explicar las razones por las que esta importante fotógrafa, reconocida especialmente por sus retratos que pusieron de relieve los crudos efectos de la Gran Depresión estadounidense sobre la población rural, no ha ocupado un lugar prominente en los museos.

Meister cuenta que la idea de llevar a cabo esta muestra en el MoMA derivó de la publicación del libro "Migrant Mother" por parte del museo en 2018 y que gira en torno a su famosa instantánea de 1936 de una mujer con rostro ajado y expresión de ansiedad junto a sus desaseados hijos, un fiel reflejo de la desesperación de muchos estadounidenses en los años 30.

LIBRO

"Creo que la oportunidad de publicar el libro de ´Migrant Mother´ nos recordó de la profundidad de nuestra colección y de la cantidad de preguntas que habían quedado sin respuesta", afirmó la curadora.