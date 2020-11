Muere Víctor Flores Olea, primer presidente de Conaculta

El abogado, diplomático, ensayista y fotógrafo Víctor Flores Olea, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de 1988 hasta 1992, órgano que hoy es la Secretaría de Cultura, falleció esta noche a los 88 años.

Nacido en Toluca, Estado de México, el 24 de agosto de 1932, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posgrados en las universidades de Roma y París. Fue profesor y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, embajador de México en la URSS, representante de México en la UNESCO y subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores

También fue subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública (1977- 1978), vicepresidente de la Comisión de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO y representante de México ante la ONU, en 1994.

El abogado Víctor Olea, primo del ex presidente de Conaculta, escribió:

"Hoy se me adelantó en el tránsito sin retorno, uno de los pilares de la familia Olea, mi primo hermano, Víctor Flores Olea. Maestro y Director Universitario, político, diplomático, escritor, fotógrafo, en fin, un extraordinario mexicano y gran amigo. Descanse en paz!!".

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto escribió en Twitter: "Lamento profundamente la muerte de Don Víctor Flores Olea, extraordinario hombre de instituciones. Ejemplo para todo el mundo cultural, lo recordaremos por su generosidad y congruencia que le dieron trayectoria y vida impecables. Mi pésame para su hija Mercedes y familia".

Por su parte, Martha Bárcenas, embajadora en México ante los Estados Unidos, escribió en la misma red social: "Lamento el fallecimiento de don Víctor Flores Olea, intelectual, exSubsecretario de asuntos multilaterales, Representante Permanente ante la UNESCO. Tuve el privilegio de tenerlo como jefe durante varios años en la SRE. Descanse en paz".

El historiador César Moheno, también lamentó la muerte del diplomático y escritor: "Me entero con grande tristeza de la muerte de Don Víctor Flores Olea, hombre de Estado sin igual: siempre brillante en su pensamiento y su acción, cálido y afable en todo momento, gran fotógrafo, creador del CONACULTA. En México le debemos mucho".

Por sus méritos académicos y su desempeño como funcionario de la cultura y diplomático a Víctor Flores Olea le fueron otorgadas, entre otras, las siguientes condecoraciones:

Palmas Académicas de la República Francesa, 1977; Orden del Cruzeiro Do Sul (Gran Cruz), 1977; Medalla Simón Bolívar de la UNESCO, 1983; y la Orden Andrés Bello, 1988.

En entrevista con EL UNIVERSAL, en 2015, Flores Olea, dijo: "Es muy positivo que en México se establezca por fin una Secretaria de Cultura. Si ya se comprometió a ello el presidente Peña Nieto, tenemos que creer que lo va a cumplir. Se ampliarán las posibilidades de acción cultural de México tanto en el interior como en el extranjero. Sin embargo, debe ser contenida en cuanto a la proliferación de nombramientos de personal, debe hacerse con cuidado para no excederse. El punto de referencia debe ser el propio de Conaculta, con un volumen de personal que es el idóneo".