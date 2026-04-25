Muestra colectiva en Casa Canera

La exposición colectiva "De la vista gorda, el arte de hacerse wey" se presentará en Casa Canera, este 25 de abril a las 19:00 horas, donde se reunirá el trabajo de artistas provenientes de Guerrero.

La muestra forma parte de un proyecto que reúne distintas sedes y que ahora llega a la ciudad como continuación de una propuesta iniciada en 2024.

La exposición colectiva plantea una revisión de la práctica social conocida como "hacerse wey", entendida en el contexto guerrerense como una forma de adaptación ante escenarios de violencia, ausencia institucional y control del territorio. A partir de esta idea, las obras reunidas construyen un dispositivo que aborda la normalización del miedo, la desaparición y el silencio, así como las respuestas colectivas que surgen desde la producción artística.