Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Alameda

La 78 Muestra Internacional de Cine (MIC) llega a la Cineteca Alameda como parte de su circuito nacional del 20 al 28 de enero de 2026, con una selección de películas que reflejan la diversidad de miradas y narrativas del cine contemporáneo, el recinto proyectará títulos provenientes de países como Irán, Tailandia, Francia, Alemania, Brasil, México, Uruguay y Chile, entre otros.

Entre los títulos seleccionados se encuentra La desesperación, de Josef Mengele, dirigida por Kirill Serebrennikov, basada en la novela de Olivier Guez. La película retrata la vida del médico nazi tras la Segunda Guerra Mundial, siguiendo su huida por Sudamérica mientras enfrenta el peso de su pasado. El filme se proyecta el 20 de enero, con funciones a las 15:00 y 20:15 horas.

Desde Irán llega Ella y su hijo, de Saeed Roustaee, una historia centrada en Mahnaz, una mujer que intenta sostener su vida familiar y laboral mientras enfrenta decisiones que alteran su estabilidad. La cinta se exhibe el miércoles 21 de enero, a las 15:00 y 20:15 horas. En tanto, Sueños (sexo-amor), del director noruego Dag Johan Haugerud, explora el despertar afectivo de una adolescente y el valor de la escritura íntima, con función el jueves 22 de enero a las 15:45 horas.

La muestra también presenta O último azul, de Gabriel Mascaro, una reflexión sobre el envejecimiento y la resistencia individual en un contexto autoritario, ambientada en la Amazonía brasileña, con funciones el 23 de enero a las 18:00 y 20:00 horas. Un fantasma para siempre, de Pee Dai Ka, mezcla duelo y humor a partir de una historia sobrenatural, programada para el sábado 24 de enero a las 15:45 y 20:30 horas.

La programación incluye obras que abordan temas como la memoria histórica, las relaciones familiares, el deseo, la identidad y las tensiones sociales. A través de distintos lenguajes cinematográficos, la muestra reúne ficciones que dialogan con contextos políticos, emocionales y culturales diversos.

Los boletos están disponibles en taquilla y en línea.