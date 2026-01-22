Muestra Rostros y paisajes
Rostros y paisajes, una muestra del maestro Edgardo Regil Alarcón se presenta en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes, reúne una selección de obras centradas en la figura humana y el entorno natural como ejes constantes de su producción pictórica.
La exposición plantea un recorrido por rostros que revelan gestos, miradas y estados interiores, así como por paisajes que se construyen desde el color y el trazo como espacios vivos. En ambas líneas, la obra propone una relación directa entre la observación del artista y la experiencia de las y los espectadores, donde el dibujo y la pintura sostienen el discurso visual.
