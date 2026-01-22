logo pulso
CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Cultura

Muestra Rostros y paisajes

Por Estrella Govea

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
Muestra Rostros y paisajes

Rostros y paisajes, una muestra del maestro Edgardo Regil Alarcón se presenta en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes, reúne una selección de obras centradas en la figura humana y el entorno natural como ejes constantes de su producción pictórica.

La exposición plantea un recorrido por rostros que revelan gestos, miradas y estados interiores, así como por paisajes que se construyen desde el color y el trazo como espacios vivos. En ambas líneas, la obra propone una relación directa entre la observación del artista y la experiencia de las y los espectadores, donde el dibujo y la pintura sostienen el discurso visual.

