Mujeres en la danza y el diálogo, en el CEART

En el marco de las actividades por el 8 de marzo, el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) programó una jornada dedicada a la reflexión y a la creación escénica con perspectiva de género.

Este sábado 7 de marzo el Foro "Caja Negra" albergará la conferencia Forjadoras del movimiento y su impacto en la actualidad y la función de danza contemporánea Perspectivas de mujer, dos propuestas que abordan el papel de las mujeres en la historia y en la práctica actual de la danza.

La programación iniciará a las 15:00 horas con la conferencia Forjadoras del movimiento y su impacto en la actualidad, impartida por María Noemí Torres Ariceaga, bailarina y comunicóloga con estudios en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Maestría en Historia por El Colegio de San Luis y Maestría en Investigación de la Danza por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CENIDI-Danza). Actualmente se desempeña como docente y colabora en proyectos culturales vinculados a la danza.