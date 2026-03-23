Museo de Bolonia dedica exposición fotográfica a Frida Kahlo

BOLONIA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "

. La mirada como

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" es el tema de unadedicada a la artista mexicana y a la representación de su imagen, que se celebra en el, sede del Museo de la Historia de Bolonia, del 28 de marzo al 27 de septiembre, con la curaduría de Ono arte.La exposición presentaoriginales de destacados fotógrafos, entre ellos, Lucienne Bloch, Lola Álvarez Bravo, Julien Levy, Nickolas Muray, Gissle Freund, Imogen Cunningham, Leo Matiz, Bernard Silberstein yLa exposición no pretende ser una biografía visual, sino una oportunidad para reflexionar sobre la imagen dey la forma en que la propia artista contribuyó a la, mucho antes de lo que Guy Debord definiría como la "sociedad del espectáculo".e ícono,se convirtió en unen los últimos años: aunque nunca alcanzó el éxito artístico pleno durante su corta vida (1907-1954), y su arte no fue redescubierto hasta mediados de la década de 1980, hoy es la artista femenina más solicitada del mundo y alcanzó: se escribieron numerosas biografías sobre ella, se rodaron películas y su imagen -a menudo estilizada- se reprodujo en innumerables productos, hasta convertirse en un verdadero ícono.El uso extensivo delen su práctica pictórica atestigua unade laSu uso exclusivo de la, en contraste con las modas de la época, también se convirtió en parte integral de suy, posteriormente, de sutambién estaba profundamente familiarizada con la: tras su muerte, se encontraron más de seis mil copias fotográficas entre sus pertenencias, comenzando con las tomadas por su padre, el fotógrafo, quien la retrató por primera vez, introduciéndola al potencial de este medio comoResulta difícil encontrar en laa alguien retratado con tanta frecuencia como, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos años laapenas comenzaba a difundirse como un lenguaje autónomo.