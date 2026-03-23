Museo de Bolonia dedica exposición fotográfica a Frida Kahlo
La exposición reflexiona sobre la construcción del mito de Frida Kahlo y su relación con la fotografía.
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BOLONIA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Frida Kahlo . La mirada como identidad
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" es el tema de una exposición fotográfica dedicada a la artista mexicana y a la representación de su imagen, que se celebra en el Palazzo Pepoli, sede del Museo de la Historia de Bolonia, del 28 de marzo al 27 de septiembre, con la curaduría de Ono arte.
La exposición presenta 70 fotografías originales de destacados fotógrafos, entre ellos Edward Weston, Lucienne Bloch, Lola Álvarez Bravo, Julien Levy, Nickolas Muray, Gissle Freund, Imogen Cunningham, Leo Matiz, Bernard Silberstein y Graciela Iturbide.
La exposición no pretende ser una biografía visual, sino una oportunidad para reflexionar sobre la imagen de Frida Kahlo y la forma en que la propia artista contribuyó a la construcción de su mito, mucho antes de lo que Guy Debord definiría como la "sociedad del espectáculo".
Artista, activista e ícono, Frida Kahlo se convirtió en un símbolo en los últimos años: aunque nunca alcanzó el éxito artístico pleno durante su corta vida (1907-1954), y su arte no fue redescubierto hasta mediados de la década de 1980, hoy es la artista femenina más solicitada del mundo y alcanzó fama póstuma: se escribieron numerosas biografías sobre ella, se rodaron películas y su imagen -a menudo estilizada- se reprodujo en innumerables productos, hasta convertirse en un verdadero ícono.
El uso extensivo del autorretrato en su práctica pictórica atestigua una exploración constante de la representación del yo.
Su uso exclusivo de la vestimenta tradicional mexicana, en contraste con las modas de la época, también se convirtió en parte integral de su identidad y, posteriormente, de su mito.
Frida Kahlo también estaba profundamente familiarizada con la fotografía: tras su muerte, se encontraron más de seis mil copias fotográficas entre sus pertenencias, comenzando con las tomadas por su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, quien la retrató por primera vez, introduciéndola al potencial de este medio como forma de expresión.
Resulta difícil encontrar en la historia del arte a alguien retratado con tanta frecuencia como Frida Kahlo, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos años la fotografía apenas comenzaba a difundirse como un lenguaje autónomo.
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