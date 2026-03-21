La puesta en escena Sociedad de Enamorados Anónimos 3 se presentará hoy sábado 21 de marzo con funciones a las 17:00 y 19:00 horas en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea. El montaje, a cargo del colectivo El Mago y La Esquina del Arte, forma parte de su trabajo reciente dentro de la escena independiente local.

La propuesta se plantea como una experiencia escénica inmersiva que rompe con el formato convencional al integrar al público en el desarrollo de la obra. Bajo la dirección de Miguel Ángel Gallegos Ortiz, el montaje aborda el tema del amor desde una perspectiva crítica que cuestiona sus construcciones y pone en discusión su sentido en la vida cotidiana.

En esta tercera entrega, la narrativa se forma a partir de la figura de Cupido y de personajes que representan distintas formas de vínculo afectivo. La obra recurre a situaciones relacionadas con la culpa, la infidelidad, la pérdida y el rechazo, con base en experiencias del dramaturgo que se trasladan al espacio escénico.

El montaje incorpora elementos musicales que dialogan entre referencias clásicas y contemporáneas, lo que acompaña el desarrollo de las escenas y marca los cambios de tono. Esta combinación de recursos busca generar cercanía con el público a partir de situaciones reconocibles y un lenguaje accesible.

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