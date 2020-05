Museos piden a AMLO que los apoye ante crisis por Covid-19

Casi 2 mil profesionales del campo museístico, agremiados bajo el Frente ProMuseos, como, directores, curadores, diseñadores, comunicadores, consultores, investigadores, artistas, académicos, museógrafos, gestores, personal administrativos de museos de todo el país, así como de otros campos y disciplinas artísticas, publicaron una carta dirigida al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar apoyo "inmediato" para los museos, los creadores y las iniciativas culturales autogestivas que se ven directamente afectadas por la crisis económica ante la pandemia por coronavirus.

"La gran mayoría de museos del país, al igual que los trabajadores culturales, artistas y gestores, confrontan pérdidas económicas significativas, que ponen en riesgo el derecho a la cultura de todos los ciudadanos. Pese a que los museos y los espacios culturales independientes participan de la activación y reactivación de economías locales, la creación de empleos y la economía indirecta, la crisis económica global pone a las industrias creativas en peligro", indica la carta que se mantiene abierta para sumar firmas de apoyo de otros campos profesionales y disciplinas artísticas.

Los profesionales, dice el documento que circula en redes sociales, buscan sobrevivir ante un panorama poco alentador pues las instituciones se han visto "forzadas a anular programas educativos y sociales, a romper acuerdos interinstitucionales por falta de recursos para materializar los proyectos, a disminuir sueldos y a desamparar a su personal en un momento en el cual se necesita, más que nunca, cimentar redes de respaldo".

El Frente ProMuseos, que agrupa a profesionales de museos de todo tipo como artes, ciencia, arquitectura, diseño, así como a instituciones, agentes culturales y creadores, solicitan que se integren los museos en el Plan de Emergencia diseñado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis y pandemia actual y que se cree un paquete de apoyo económico para los museos y otras instituciones culturales nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Además, solicitan al Primer Mandatario que postergue el proyecto del Centro Cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, así como la construcción de su Pabellón de Arte Contemporáneo, con el objetivo de redirigir los recursos previstos para el desarrollo y puesta en marcha de esos proyectos, hacia un paquete de rescate para instituciones culturales, museísticas y comunidad de creadores en el país.

Asimismo, solicitan que se establezca mecanismos interinstitucionales y colegiados que seleccionen a las instituciones beneficiadas, valoren proyectos de probada necesidad y vigilen la aplicación de los recursos; así como la creación de medidas emergentes para la flexibilización de cargas fiscales y tributarias para los museos como la condonación del impuesto sobre espectáculos, apoyo para negociar convenios de pagos de impuestos con el SAT y con el IMSS, y disposición de ingresos por taquilla y autogenerados.

"Reconocemos que atravesamos un escenario incierto, que las preocupaciones que nos abarcan son vastas y que no hay suficiente distancia para imaginar nuevos paradigmas culturales. Sin embargo, consideramos que es necesario comprender que no habrá otra manera de enfrentarnos a la nueva realidad que nos espera, si no es a través de la cultura, la ciencia y el arte. Acudimos a su reflexión siempre abierta y encauzada a favor de la equidad social, convencidos de que sus esfuerzos avanzarán en el apoyo de los centros e iniciativas que conciben en su misión la reconstrucción del tejido social de nuestro país", indican la carta.

Hasta ahora el documento ha sido firmado por Dolores Béistegui, directora del Papalote Museo del Niño; Amanda de la Garza, directora del del MUAC; Viviana Kuri, directora del Museo de Arte de Zapopan; Aimeé Labarrere, del Patronato de Arte Contemporáneo; Graciela de la Torre, gestora cultural y titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM; los artistas Lorena Wolffer, Alejandro Magallenes, Sandra Pani, Carla Rippey, Jan Hendrix. Daniel Lezama, Eduardo Abaroa; los curadores Ana Elena Mallet, Cuauhtémoc Medina; el arquitecto Alberto Kalach, la gestora Marie Thérèse Hermand de Arango.

A la petición se han unido cientos de artistas de otros campos como actores, cineastas, escritores, productores, editores, cartonistas, académicos, traductores, editores, docentes, estudiantes, programadores, correctores de estilo, docentes, bibliotecarios, entre muchos otros.