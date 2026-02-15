Narrar la ciudad desde la soledad

En la Casa Museo Manuel José Othón Cecilio Monzón de Langholz presentó su libro Soledades que muerden, el encuentro reunió a público interesado en conocer el origen y los temas que atraviesan esta obra reciente del autor.

Durante la presentación, la escritora y tallerista Ana Neumann contextualizó el libro como resultado del proceso creativo desarrollado en el Taller Libre de Literatura, espacio en el que Monzón trabajó varios de los textos incluidos en el volumen. Se subrayó la importancia del taller como un entorno de lectura crítica, acompañamiento y formación constante en la escritura.

A lo largo de su intervención, Monzón explicó que Soledades que muerden surge de la observación cotidiana y de vivencias acumuladas tanto en su trayectoria periodística como personal. El autor describió el libro como un espejo narrativo en el que los relatos retoman escenas urbanas, vínculos humanos y tensiones sociales que dialogan con la experiencia del lector.

El autor también reflexionó sobre la relación entre periodismo y literatura, señalando que ambos comparten la tarea de narrar la realidad desde distintos registros. En ese sentido, comentó que el lenguaje directo, las voces de la calle y la crudeza de ciertos episodios presentes en el libro provienen de su práctica periodística y de su interés por retratar la vida cotidiana sin filtros.

La lectura de fragmentos permitió acercar al público al tono y estilo del libro, caracterizado por relatos que combinan memoria, ficción y crítica social. La presentación cerró con un intercambio de comentarios en torno a los procesos de escritura y a los temas que atraviesan Soledades que muerden.