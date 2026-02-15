logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Narrar la ciudad desde la soledad

Por Estrella Govea

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Narrar la ciudad desde la soledad

En la Casa Museo Manuel José Othón Cecilio Monzón de Langholz presentó su libro Soledades que muerden, el encuentro reunió a público interesado en conocer el origen y los temas que atraviesan esta obra reciente del autor.

Durante la presentación, la escritora y tallerista Ana Neumann contextualizó el libro como resultado del proceso creativo desarrollado en el Taller Libre de Literatura, espacio en el que Monzón trabajó varios de los textos incluidos en el volumen. Se subrayó la importancia del taller como un entorno de lectura crítica, acompañamiento y formación constante en la escritura. 

A lo largo de su intervención, Monzón explicó que Soledades que muerden surge de la observación cotidiana y de vivencias acumuladas tanto en su trayectoria periodística como personal. El autor describió el libro como un espejo narrativo en el que los relatos retoman escenas urbanas, vínculos humanos y tensiones sociales que dialogan con la experiencia del lector.  

El autor también reflexionó sobre la relación entre periodismo y literatura, señalando que ambos comparten la tarea de narrar la realidad desde distintos registros. En ese sentido, comentó que el lenguaje directo, las voces de la calle y la crudeza de ciertos episodios presentes en el libro provienen de su práctica periodística y de su interés por retratar la vida cotidiana sin filtros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La lectura de fragmentos permitió acercar al público al tono y estilo del libro, caracterizado por relatos que combinan memoria, ficción y crítica social. La presentación cerró con un intercambio de comentarios en torno a los procesos de escritura y a los temas que atraviesan Soledades que muerden.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | El origen de San Valentín; lo que dice la historia
Entérate | El origen de San Valentín; lo que dice la historia

Entérate | El origen de San Valentín; lo que dice la historia

SLP

El Universal

FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS
FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

SLP

Estrella Govea

El romanticismo tendrá escenario este sábado 14 en el Museo Nacional de la Máscara

Del inconsciente al surrealismo, taller de lectura
Del inconsciente al surrealismo, taller de lectura

Del inconsciente al surrealismo, taller de lectura

SLP

Estrella Govea

Para encontrarme en ti. Poemas II
Para encontrarme en ti. Poemas II

Para encontrarme en ti. Poemas II

SLP

Estrella Govea