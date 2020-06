No pedimos subsidios sino contratos: artistas a Secretaría de Cultura

Los movimientos artísticos y culturales No Vivimos del Aplauso, Asamblea por las Culturas y Moccam, en carta a Alejandra Frausto, insisten en su propuesta de que la Secretaría de Cultura les otorgue contratos por 15 mil pesos a 100 mil artistas

Los movimientos artísticos y culturales No Vivimos del Aplauso, Asamblea por las Culturas y Moccam (Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México) respondieron a la carta que les envió el pasado domingo la secretaria Alejandra Frausto y cerraron su mensaje de nueve puntos con un llamado a la titular de Cultura a sentarse a dialogar con la comunidad artística y cultural "que no cederá en exigir el cumplimiento de nuestros derechos culturales".

El domingo, la Secretaria de Cultura respondió una carta de los movimientos donde les dijo que la dependencia publicará una nueva convocatoria de apoyos que considerarán también los perfiles y disciplinas que refleja la base de datos que esos colectivos les habían entregado.

Los colectivos respondieron este martes que, al parecer la propuesta que han hecho a lo largo de estos tres meses no ha sido clara para la Secretaría y expresan que "el sector cultural sigue siendo el menos atendido por el gobierno mexicano".

Señalan que no piden subsidios, sino "contratos por adelantado a trabajo por realizar", que serían de 15 mil pesos para 100 mil artistas.

"Nos parece ofensivo que, después de haberle señalado en reiteradas ocasiones, que la plataforma 'Contigo en la Distancia' es discriminatoria y sólo abarca un grupo selecto de 1,351 artistas y trabajadores de la cultura, dejando fuera a la inmensa mayoría de la comunidad, vuelve usted a plantear su plataforma que, además es excluyente del universo de públicos que no tienen acceso a la tecnología o enfrentan alguna enfermedad, vulnerabilidad económica, edad avanzada...".

Respecto al anuncio de Cultura de que habrá una nueva convocatoria, reclacan que sigue siendo discrecional y excluyente. "Usted está poniendo a competir por la sobrevivencia a miles de artistas y trabajadores evadiendo la responsabilidad que tiene el gobierno de ser garante de los derechos culturales".

Acusan además que es una "severa falta de compromiso" de la Secretaría de Cultura "echarle el paquete a los estados y dispersar los apoyos hacia un presupuesto específico ya programado desde el año pasado para las instituciones locales".

Finalmente, el colectivo invita a la funcionara a dialogar con la comunidad artística y cultural que no cederá en exigir el cumplimiento de nuestros derechos culturales. "Le conminamos a que asuma su responsabilidad a la altura de su nombramiento como secretaria de Estado, quien debería representar dignamente a la comunidad cultural".