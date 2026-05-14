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Nuevas exposiciones llegan al MAC

Por Estrella Govea

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Nuevas exposiciones llegan al MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC) inaugurará este jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas, exposiciones que reúnen propuestas en torno a la memoria, el duelo, la identidad y los vínculos humanos.

Entre las exposiciones se encuentra La insistencia de la memoria, de Jessica GadGa y Lucía Torres, un proyecto desarrollado durante tres años que reúne pintura, gráfica e instalación para abordar los duelos, los afectos y los recuerdos desde experiencias personales. Ambas artistas construyen una narrativa visual donde la memoria funciona como punto de encuentro, a partir de símbolos y códigos relacionados con las relaciones humanas.

Por otra parte, Cuentos de tormenta, de Dan Monsivais, presenta una serie pictórica centrada en la ansiedad, la salud mental y los procesos emocionales. La muestra utiliza tormentas y paisajes atmosféricos como metáforas de estados internos vinculados con la pérdida y el cambio. El artista combina recursos de pintura tradicional y digital para construir imágenes que parten de experiencias personales y procesos de psicoterapia.

La exposición Vértigo en negativo, de Elihú Ávila y León Alessandro Pérez, propone una colaboración basada en el dibujo y la acumulación de imágenes. Los artistas desarrollaron piezas de gran formato donde se mezclan símbolos, grafito y referencias visuales surgidas de su trabajo compartido y de su relación con el tatuaje y la ilustración.

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La muestra plantea un diálogo entre ambos lenguajes gráficos y la experiencia colectiva dentro del mismo espacio visual.

A la par de las exposiciones en sala, la artista Chío Kancib presentará Emergiendo, un mural al aire libre que aborda procesos de crecimiento y acompañamiento desde una perspectiva emocional y social.

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