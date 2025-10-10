logo pulso
“Game of Thrones”: estrena tráiler “El caballero de los siete reinos”

Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A

La saga “Game of Thrones” presentó el primer tráiler de su serie precuela basada en el libro “El caballero de los siete reinos”. Con esto, el universo creado por George R.R. Martin continúa expandiéndose y ofreciendo nuevas historias a los fans.

La trama seguirá a Duncan el Alto, conocido como Dunk, un joven que sueña con convertirse en caballero. En su camino conoce a Egg, un niño que se convertirá en su fiel escudero. Juntos vivirán una serie de aventuras que pondrán a prueba su valor, lealtad y honor, enfrentándose a enemigos poderosos mientras descubren sus verdaderos destinos.

Una de las principales diferencias con la historia original es la ausencia de magia y dragones, pues en esta época ya han sido extinguidos tras los sucesos de la Danza de los Dragones, lo que debilita a la Casa Targaryen en los Siete Reinos.

Los protagonistas serán interpretados Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

Peter Claffey, nacido en Irlanda en 1996, antes de dedicarse a la actuación fue jugador de rugby. Su debut en pantalla ocurrió en la serie “Crash Scene Investigates” (2022), y más tarde participó en la película “Pequeñas Cosas, Grandes Secretos” junto al ganador del Oscar, Cillian Murphy. También destacó en “Vikingos: Valhalla” (2022) como Dunstan, papel con el que se ganó el reconocimiento del público.

Por otro lado, Dexter Sol Ansell, es un actor de 11 años del Reino Unido. Entre sus proyectos más destacados se encuentran “Emmerdale”, donde interpretó a Lucas Taylor y en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”, donde hizo el papel de Coriolanus Snow.

La precuela 

El caballero de los siete reinos” llegará a HBO Max el próximo domingo 18 de enero de 2026, ofreciendo a los fans una nueva perspectiva de Westeros.

