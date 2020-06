Organización francesa pide a López Obrador que apoye al INAH

La Société des Américanistes envió ayer viernes una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle "preocupación" ante los recortes que deberá enfrentar el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y le pide que se le otorguen "los medios necesarios para que siga cumpliendo con sus tareas imprescindibles".

En la carta, difundida hoy por académicos e investigadores del INAH, Philippe Descola, presidente de la Société des Américanistes, explica: "Habiendo tenido conocimiento de los ajustes presupuestales que se prevén aplicar en el contexto mundialmente difícil actual de la pandemia del Covid-19, y que bloquearían completamente el funcionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, quisiéramos expresarle, por la presente, nuestra extrema preocupación".

Y agrega: "Como Sociedad científica internacional dedicada desde hace más de un siglo al estudio y a la defensa de los pueblos y de las culturas indígenas, pasadas y presentes, de las Américas, pero de México muy en particular, siempre hemos valorado los trabajos efectuados por nuestras y nuestros colegas del INAH por su gran alcance. Por tanto, nos permitimos someter a su consideración que al INAH se le otorguen los medios necesarios para que siga cumpliendo con sus tareas imprescindibles en pro del pueblo de México y de sus invaluables culturas de ayer y de hoy".

La Société des Américanistes fue fundada en Francia en 1895 y tiene actualmente su sede en el Museo del quai Branly, en la ciudad de París. Se dedica al estudio y defensa de los pueblos y culturas indígenas, pasadas y presentes, del continente americano. Su presidente en turno es Dr. Philippe Descola, antropólogo mundialmente reconocido, Medalla de Oro de CNRS e International Cosmos Prize.

Esta es la segunda carta de apoyo internacional al INAH, que es enviada para un organismo. Hace unos días, la prestigiosa Society for American Archaeology (SSA), una organización internacional dedicada a la investigación, interpretación y protección del patrimonio arqueológico de las Américas con más de 7 mil miembros en muchos países, envio una misiva al primer mandatario para manifestarse en contra del recorte presupuestal al Instituto.

López Obrador, la Secretaría de Cultura y Diego Prieto, director del INAH, han asegurado que los recortes no afectarán las "tareas sustantivas" del instituto.