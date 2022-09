Paola Félix presenta libro sobre la trata de personas ante Fiscalía

A-AA+

La activista social, Paola Félix presentó su libro "La Cosificación de los Seres Humanos", una obra que refleja en sus páginas la realidad detrás de la trata de personas, uno de los tres delitos que más impacto tiene en la sociedad, además del narcotráfico y el tráfico de armas, "Estamos hablando de que hay una ofertas y demanda, por eso hay un consumidor, es un delito que va en incremento".

En el Auditorio Maestro Carlos Franco Sodi de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la también columnista de EL UNIVERSAL afirmó que en las páginas de su obra, el lector podrá adentrarse en las estadísticas con el fin de entender y sensibilizar sobre este delito de grupos criminales que no es solo es de México, sino se practica a nivel internacional.

"Esta obra es el fruto de la pasión, del esfuerzo, de una investigación extensa para lograr tener un instrumento de trabajo que permita a la sociedad, a los investigadores, psicólogos, doctores, inclusive a los jóvenes, en los estudiantes que puedan entender la complejidad de un delito que está afectando a nuestro país pero no es exclusivo de México, es un delito de talla internacional, no tiene fronteras", puntualizó.

Indicó que lamentablemente nuestro país ocupa una posición importante, ya que "somos destinó, tránsito y origen".

Detalló que de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 31 de julio de 2021 solo 14 entidades contaban con una Fiscalía Especializada de los Delitos de Trata de Personas. "Menos de la totalidad de entidades".

Refirió que por ejemplo, el que consume mayor número de pornografía infantil es el americano, "es gente que viene de Estados Unidos a buscar esto en los destinos turísticos, pero sobre todo, de playa". ?También se ha identificado redes de pornografía que se enviaban contenido proveniente de México hacia España.

Por último, resaltó, la labor que la Fiscalía de Justicia de la CDMX, realiza para erradicar, denunciar, tipificar este delito, y apoyar a las víctimas de trata. Además de la sociedad civil, "tenemos una responsabilidad de generar un cambio, en nuestros círculos cercanos", apuntó.

"Hay que unir fuerzas para que este delito no siga avanzando en el mundo y sobre todo, en Mexico. Que podamos tomar acciones que prevengan que nuestro país se vuelva un paraíso de pedofilos, un paraíso de abusadores sexuales y de traficantes".

Al encuentro asistieron, la coordinadora general de investigación de Delitos de Género y Atención en Victimas, Sayuri Herrera; la fiscal de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, Haydee Vargas; y la investigadora de la sociedad de la UniversIdad Nacional Autónoma de México, Gabriela Delgado.