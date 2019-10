Periodismo con perspectiva de género, presente en la FILO

El pronunciamiento a favor de que la programación de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) se haga a partir de los derechos humanos y de la inclusión de la agenda feminista, fue el pronunciamiento con el que arrancó el Noveno Encuentro de Periodismo Cultural Latinoamericano Oaxaca 2019.

En la mesa "Enfoque de género en el periodismo mexicano", la periodista oaxaqueña Evlin Aragón manifestó su interés de que esa sea la dinámica de la feria en esta edición y en las ediciones venideras, y también solicitó que "bajo ninguna circunstancia se abran espacios para agresores sexuales denunciados previamente a través de las plataformas sociales sean o no en el marco del #MeToo".

Durante el encuentro en el que participaron también Sonia Corona de El País, Mariana H de MVS Radio y Olivia Zerón de Radio Fórmula, Aragón dijo que mientras más se hable de feminismo, de la agenda feminista y de las mujeres, más oportunidades tenemos las mujeres de concretar los cambios que buscamos y para que las mujeres vivamos una vida digna y libre de violencia.

"Sí existe el periodismo y cada vez más está tomando más fuerza en la actualidad gracias a las periodistas con perspectiva de género, el feminismo y los derechos humanos", señaló, pero reconoció que no es un tema presente en los diarios impresos más importantes de Oaxaca.

"El periodismo de género yo lo describiría como el que retrata la realidad de las mujeres, las que las pone como sujetas de acción y les da voz, que permite verlas como parte indispensable de cualquier sociedad, que no se deja llevar por roles y estereotipos predeterminados hacia las mujeres", señaló Aragón.

Por su parte, Olivia Zerón, aseguró que es muy importante que cada vez haya más mujeres en los medios de comunicación informando sobre estos temas porque competen a las mujeres y no todas han logrado tener perspectiva de género, pero es muy importante que existan medios de comunicación especializados en temas de mujeres.

"En un futuro a lo que tendríamos que aspirar es a que no tuvieran que existir espacios para mujeres específicamente porque ya en todos los medios se habla de los temas que nos competen a los hombres y mujeres de manera igualitaria; tendríamos que aspirar a que ya no tenga que haber ferias de libros donde se decida invitar a propósito más mujeres porque se busca visibilizar, donde ya no tenga que existir un día internacional de la mujer porque ya no es necesario, donde ya no tenga que existir un vagón exclusivo de mujeres en el Metro o en el Metrobús", dijo.