Preparan la FNL UASLP

La Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FNL UASLP), celebrará su 50 edición del 13 al 22 de marzo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, con actividades de 10:00 a 20:00 horas.

Desde su origen, la feria ha mantenido como objetivo la formación de lectores, lectoras y la difusión cultural, con una programación que articula literatura, divulgación y reflexión. En esta edición conmemorativa se plantea una agenda que combina presentaciones de libros, charlas y actividades orientadas tanto a la comunidad universitaria como al público general.

Entre las y los participantes se encuentran, Cristina Rivera Garza y Juan Villoro, quienes recibirán el Doctorado Honoris Causa, así como Laura Restrepo, Benito Taibo y Alejandro Rosas, que sostendrán una charla en el Museo Universitario (MUNI). También participarán Valentina Luján, Jaime Alfonso Sandoval, Lorea Canales, Xavier Velazco, Georgina Zerega, Zedryk Raziel, Andrés Cota Hiriart y José Gordon, entre otros.

El programa incluye espacios dirigidos a primeras infancias, así como actividades pensadas para niñas, niños y jóvenes. Se mantiene además el apartado "Territorios Potosinos", un foro para escritoras y escritores locales que busca visibilizar la producción literaria del estado y ampliar sus circuitos de lectura.

A medio siglo de su creación, la edición plantea encuentros con autoras y autores consolidados, espacios para nuevas voces y una agenda que concentra presentaciones, charlas y actividades para distintos sectores de la población.