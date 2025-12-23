Presentan Elodia, biografía desde la memoria familiar
La presentación del libro Elodia se realizó en el salón Portal del Peregrino de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. El encuentro reunió a vecinas, vecinos y público interesado en conocer una historia ligada a la memoria cotidiana y al tejido social del barrio.
La obra, escrita por Jorge Alejandro Peña Landeros, reconstruye la vida de Doña Elodia Tovar, una mujer reconocida en la comunidad por sostener a su familia a partir de su trabajo en la menudería. A través de una narración biográfica, el libro documenta su experiencia como madre de once hijas e hijos y como figura activa dentro de la vida barrial, sin idealizarla ni desligarla de su contexto histórico y social.
El relato se apoya en la memoria familiar, la investigación documental y el testimonio oral para mostrar cómo el trabajo cotidiano se convirtió en una forma de sostén económico y simbólico. La historia de Doña Elodia permite observar prácticas, relaciones y dinámicas propias del barrio de Tlaxcala a lo largo de varias décadas, así como el papel que muchas mujeres asumieron dentro de sus comunidades.
