Recorte del 75% al presupuesto, un "golpe brutal" para el INAH

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Instituciones educativas y culturales de México y otros países han expresado su respaldo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), después de que investigadores y académicos de la Institución dirigieron una carta al presidente de la República en la que solicitan una excepción de la aplicación de la reducción de 75% del presupuesto operativo en la Institución, como se dio con otras instituciones y centros de investigación.



A pesar de este amplio apoyo nacional e internacional, en el caso de la Secretaría de Cultura federal y por parte de la dirección del INAH no ha habido respuesta o el apoyo ha sido insuficiente. Así lo expresaron los académicos que promueven la carta.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión en línea, convocada por los académicos del Instituto con el fin de sostener un diálogo con la prensa en torno de la carta abierta dirigida al presidente, y las estrategias a seguir para dar continuidad a su solicitud.

Sobre la respuesta de las propias instituciones de Cultura a la carta, Bolfy Cottom, antropólogo e investigador de la Dirección de Estudios Históricos dijo: "La secretaría de Cultura emitió (ayer) un comunicado donde expresa que se compromete junto con los institutos 'a garantizar los recursos para la investigación, conservación, difusión del patrimonio cultural'. Eso es todo y es nada. No es una información nueva. Si nosotros estamos estableciendo una comunicación con la mejor voluntad de dialogar y buscar una solución al problema, mínimamente tenemos que recibir una respuesta formal, específica, donde nos den a conocer si han hecho alguna gestión, si se ha llegado a algún acuerdo con la Secretaría de Hacienda, si está en proceso esa negociación. Si no, una afirmación tan abstracta realmente nos deja en la misma circunstancia. En ese sentido creo que el acompañamiento institucional, de parte de la secretaría de Cultura, lo veo casi, casi en el abandono. Y de parte del INAH, se reconoce la gestión de la dirección general en otros rubros, (pero) en este caso, realmente pensamos, no ha sido suficiente".

Sobre el impacto del recorte habló Jorge René González, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Explicó que ese recorte se suma al déficit que viene del año anterior y a la caída de los autogenerados. Dijo que los autogenerados habían sido de 800 millones en 2019 y que este año, según información proporcionada hace un mes por la Institución, se concluía que serían de la mitad, sin embargo, sostuvo el investigador, la caída de autogenerados puede ser mayor por los meses que vienen, donde todavía habrá confinamiento. Agregó que además, año tras año el Instituto cierra con déficit: "El año pasado se hizo transferencia de pasivos por 260 millones, es decir al presupuesto general había que restarle 260 millones, más lo de autogenerados, y ahora el asunto del 75%. El golpe es brutal. Las consecuencias pueden ser terribles".

--Recortes en seguridad y mantenimiento

Los académicos participantes ofrecieron un panorama de las afectaciones que puede sufrir las escuelas, museos, bibliotecas y otros programas y espacios de la institución.

Alejandro Pinet, profesor investigador de la ENAH y consejero técnico en la actualidad, se refirió a los efectos del recorte de 75% en las escuelas. Detalló que de concretarse, los proyectos de los investigadores tendrían cero recursos para combustibles, alimentación, pasajes y hospedajes; que se reducirían a una tercera parte los recursos para las prácticas de campo de arqueólogos y estudiantes de Antropología Social y Etnografía.

También reportó que como el recorte afectaría el rubro de servicios, los trabajos de remodelación y de readaptación de los edificios de la ENAH quedarán suspendidos. "Por último diría que la situación es grave; llegamos al grado de que no hay recursos para la certificación de seis de las siete licenciaturas y no hay recursos para pagar la membresía a la ANUIES. No hay dinero para pagar ni siquiera esos recursos", dijo Pinet.

Un caso similar es el de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que retrató la investigadora y maestra Guadalupe de la Torre: "En cuanto a gastos de operación y servicios básicos se necesitan en todos los centros, pero las escuelas son especialmente sensibles por la presencia de los estudiantes, se necesita estar dando manteniendo en buen estado la limpieza y ahora con más razón. Para eso no hay ni para garrafones de agua. Hay problemas de mantenimiento de edificios, hay filtraciones de agua y el presupuesto para ello se vio reducido a nada. En cuanto a la investigación, los proyectos se vieron reducidos a cero".

Los académicos e investigadores plantearon que la reducción de recursos impactará en el mantenimiento y seguridad de los inmuebles.

"El INAH ha contribuido en buena medida a lo que es la identidad de México. Cuando algún extranjero llega a México, lo primero que hace es ir al Museo de Antropología ¿qué ocurrirá cuando el turista llegue el museo y encuentre goteras, pésimas exposiciones, un museo sin recursos?", cuestionó Pinet.

La investigadora Consuelo Maquivar agregó que si no se suspende "este absurdo deterioro al presupuesto" los museos dejarían de funcionar como tales: "Ahí sí se daría cuenta el público de la importancia de la instituciones, no habría custodios, se pararía la restauración y formación de alumnos en todas nuestra escuelas".

Otro problema lo señaló Bolfy Cottom: "Aunque hemos sido críticos de la práctica de turismo rapaz, la tarea del INAH ahora es fundamental para mucha gente que depende de ese turismo, guías, hospedajes, artesanías, transporte... Si el INAH no tiene como mantener el buen estado de los sitios y darles mantenimiento, esto no augura buenas noticias para la reactivación económica del país".

Los académicos agradecieron el apoyo de más de las 215 instituciones de investigación y del nuestro país, entre éstas citaron UNAM, UAM, El Colmex, CIDE, Universidad Iberoamericana, y Tecnológico de Monterrey, así como 413 firmas de universidades, centros de investigación, museos y archivos Francia, Italia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Holanda, Canadá, Perú, Alemania, Brasil, Australia, Eslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Japón y Bélgica.

Sobre lo que viene, los académicos expresaron que por ahora están terminando de entregar las cartas y que esperan que los contacten con una respuesta. Adicionalmente, buscarán un acercamiento con legisladores para plantearles el problema.