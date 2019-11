Reeditarán "La autobiografía precoz" de Carlos Monsiváis

Paco Ignacio Taibo II dictó una conferencia en la Cátedra Carlos Monsiváis en el Museo Nacional de Antropología; sin embargo en la parte final de la ponencia, se reveló que se reeditará "La autobiografìa precoz", en el marco del décimo aniversario luctuoso del cronista. Fue Rubén Sánchez Monsiváis quien dio a conocer que, junto a Beatriz Sánchez Monsiváis y Aracely Sánchez Monsiváis, está tratando que se publique mucha más de la obra del escritor de "Amor Perdido".

Paco Ignacio Taibo II dictó una conferencia en la Cátedra Carlos Monsiváis en el Museo Nacional de Antropología; sin embargo en la parte final de la ponencia, se reveló que se reeditará "La autobiografìa precoz", en el marco del décimo aniversario luctuoso del cronista. Fue Rubén Sánchez Monsiváis quien dio a conocer que, junto a Beatriz Sánchez Monsiváis y Aracely Sánchez Monsiváis, está tratando que se publique mucha más de la obra del escritor de "Amor Perdido". El familiar agregó que están cediendo los derechos de autor a distintas editoriales y no a una sola, además que ahora que se cumplen 10 años de la muerte del escritor quieren reeditar muchos de sus títulos.

"Vamos a seguir tratando de publicar más, hacer investigación y recopilar los artículos de Carlos", puntuó Rubén Sánchez Monsiváis. Cuestionado si el Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene algún tipo de proyecto de reeditar libros de Monsiváis, Paco Ignacio Taibo II aseguró sería bueno hacer una nueva antología pensando en los jóvenes y hacerlo en una colección popular barata.

Sin embargo manifestó que este proyecto sería complicado porque tanto Monsiváis como Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco son los "caballos de batalla" de Era. "No estaría mal hacer una edición popular de una antología de sus mejores crónicas. Vamos a darle una vuelta a la posibilidad de revisar entre sus artículos cosas que no estén en sus libros de crónicas y que tengan lectura autónoma. Estaría muy bien publicar una nueva antología de Monsiváis a precios muy baratos", añadió.