Se inaugurará Sentido vital, retrospectiva artística de Silvia Puyou, este jueves 22 de enero a las 19:00 horas, en una muestra que reúne distintos momentos de su trayectoria dentro de la pintura abstracta en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

La exposición presenta una selección de obras que dan cuenta del recorrido plástico de la autora, desde sus primeras exploraciones formales hasta piezas más recientes, en las que la abstracción se mantiene como eje central. El conjunto propone un acercamiento a un lenguaje visual construido a partir de la percepción, el estudio y la sensibilidad personal.

Armada en el Instituto Potosino de Bellas Artes bajo la guía de Raúl Gamboa Cantón, Silvia Puyou consolidó una práctica artística sostenida a lo largo de varias décadas. Su trayectoria incluye la participación en más de 80 exposiciones colectivas y diversas muestras individuales, así como la inclusión de su obra en proyectos de proyección cultural como el Organismo de Promoción Internacional de Cultura.

En Sentido vital, la pintura se articula como un espacio de exploración íntima y formal, donde el gesto, la mancha y el color sugieren universos interiores y referencias a procesos naturales. La curaduría, a cargo de Franco Alfaro, organiza la muestra como un recorrido que permite observar la evolución de sus esquemas plásticos y la continuidad de su propuesta abstracta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La inauguración contará con ambientación musical del compositor y saxofonista Raúl Mardel, sumando una dimensión sonora a la experiencia expositiva. La muestra se presenta como una revisión puntual de la obra de Silvia Puyou y una invitación a reconocer su aportación a las artes visuales en San Luis Potosí.