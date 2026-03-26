"Retrospectiva Matilde Landeta", en Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda presenta el ciclo "Retrospectiva Matilde Landeta", una muestra que recupera la obra de una de las figuras pioneras del cine mexicano.

Del 26 al 29 de marzo se proyectarán cuatro de sus películas más representativas, restauradas por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El programa reúne títulos clave en la trayectoria de Matilde Landeta, cuya mirada se distinguió por colocar a mujeres complejas en el centro de sus historias.

La selección inicia con Lola Casanova, a las 18:30 horas, adaptación de la obra de Francisco Rojas González, que narra la historia de una mujer criolla capturada por un grupo indígena, a partir de lo cual se desarrolla un conflicto marcado por el choque cultural, la identidad y las relaciones de poder. También se proyectará La Negra Angustias el 27 de marzo a las 18:00 horas, ambientada en la Revolución Mexicana, donde una mujer de carácter fuerte asume el liderazgo militar, cuestionando los roles de género y las estructuras de poder en un contexto dominado por hombres.

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A estos títulos se suma el 28 a las 18:00 horas, Trotacalles, que presenta la vida de una mujer en situación de marginación que sobrevive en la ciudad, en un entorno de desigualdad social y precariedad, ofreciendo un retrato directo de la vida urbana.

El ciclo cierra con Nocturno a Rosario, en el mismo horario, la obra esta inspirada en el poema de Manuel Acuña, que reconstruye la figura del autor y su vínculo con Rosario de la Peña desde una perspectiva reflexiva.

Directora, guionista y productora, Landeta desarrolló su carrera en una industria dominada por hombres, enfrentando obstáculos para financiar y exhibir sus proyectos.

Su trabajo dejó una huella en el cine nacional y la llevó a presidir la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, consolidando un legado que continúa vigente.

En esta ocasión, lo recaudado en taquilla será destinado a apoyar a la cineasta potosina Olivia Portillo, quien actualmente desarrolla un documental sobre la vida y obra de Landeta, figura que además mantuvo una relación cercana con San Luis Potosí al residir durante un periodo en la ciudad.

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