'Rey Enigma' abrirá torneo municipal de ajedrez

El Segundo Torneo Municipal de Ajedrez "Daniel de la Llera" comenzará este viernes 22 de agosto en la capital de San Luis Potosí, con actividades que reunirán durante tres días a jugadoras y jugadores locales y nacionales, además de contar con la presencia del reconocido ajedrecista español 'Rey Enigma', figura mediática del ajedrez contemporáneo.

Las actividades iniciarán a las 16:00 horas con la presentación del libro 'Método Enigma' en el Palacio Municipal, seguida de una partida simultánea en la que 'Rey Enigma' enfrentará a 24 jugadores. Con ello se dará apertura al programa de actividades que busca incentivar el gusto por el ajedrez en diferentes niveles y edades.

El sábado 23 se desarrolla el torneo en sus cuatro categorías: sub 12 "Peón", sub 16 "Caballo", sub 23 "Torre" y abierta "Rey". Las partidas inician desde las 8:00 horas y concluirán con la premiación a las 17:00 horas. Además, los y las participantes tendrán un encuentro cercano con el ajedrecista español durante una firma de autógrafos programada en el Palacio Municipal.

El domingo 24 está previsto un encuentro "Blitz con Rey Enigma", en el que participarán las y los ganadores de cada categoría. Posteriormente, las y los 16 mejores jugadores del torneo tendrán la posibilidad de enfrentarse en una partida simultánea contra el maestro español. Con ello concluirán las jornadas del segundo torneo municipal.

En esta edición se entregarán premios en especie para las categorías infantiles y en efectivo para las divisiones juvenil y abierta, con una bolsa total de 75 mil pesos.

Con más de 350 participantes inscritos, el certamen busca posicionarse como uno de los encuentros ajedrecísticos más relevantes, tanto por el nivel competitivo como por la presencia de Rey Enigma, quien aporta proyección internacional al torneo que se realiza en el marco de la Capital Americana de la Cultura 2025.