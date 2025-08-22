EXPOSICIÓN NIGREDO EN EL MUSEO LEONORA CARRINGTON

La artista Nabs D inaugura su exposición Nigredo en las Salas Temporales del Museo Leonora Carrington este viernes 22 de agosto a las 19:00 horas.

La muestra forma parte de las actividades programadas por el 17 aniversario del del Centro de las Artes de San Luis Potosí, recinto en el que e encuentra el museo y contará con la participación musical del grupo Coral del Potosí, dirigido por el maestro Luis Gabriel Salazar.

Nabs D, originaria de la Ciudad de México, es una artista visual que ha consolidado una trayectoria enfocada en la exploración de lo onírico, la alquimia y lo espiritual. Con formación en diseño industrial, ha dedicado su carrera a la pintura, destacando por el uso de óleo y acrílico en piezas que reflejan ambientes oscuros y enigmáticos, con figuras femeninas como protagonistas recurrentes.

La exposición parte del concepto de la alquimia y su primera fase, el nigredo, entendido como un proceso de descomposición que antecede la purificación y la transformación. La obra de Nabs D aborda esta etapa como metáfora de la experiencia humana frente al duelo y la pérdida, proponiendo un tránsito hacia la reconstrucción personal. La artista concibe esta serie como el resultado de un periodo marcado por la ausencia y la búsqueda de nuevas formas de recomponer el alma.

Nigredo suma una propuesta que dialoga con la memoria, la espiritualidad y la creación artística.

La inauguración abre el acceso del público a un conjunto de obras que enlazan lo simbólico con lo íntimo, en un recorrido que la artista describe como ventanas a distintas etapas de su experiencia vital.