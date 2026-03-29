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Roban cuadro de Renoir en galería de Italia

El cuadro Les Poissons, de Renoir, fue sustraído de la Fundación Magnani Rocca en Parma, valorado en varios millones de euros.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 06:08 p.m.
A
Roban cuadro de Renoir en galería de Italia

BOLONIA, Italia, marzo 29 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El cuadro "Les Poissons", del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, fue robado recientemente de la Fundación Magnani Rocca en Mamiano di Traversetolo (Parma).

Robo de cuadro Renoir en Italia

La noticia, confirmada por ANSA, fue difundida por TgR Rai Emilia-Romagna. El óleo sobre lienzo, valorado en varios millones de euros, es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

Hace unos días, unos ladrones irrumpieron en Villa Magnani, sede de la colección de arte, y robaron la pintura.

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Investigación y contexto de la colección

Los Carabineros están investigando el caso. La pintura, creada alrededor de 1917, formaba parte de la colección permanente de la Villa dei Capolavori de Luigi Magnani.

Entre otras obras, se encuentran piezas de Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Durero, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet, Cézanne, De Pisis, Morandi, Burri, Canova y dos obras de Lorenzo Bartolini.

Actualmente se exhibe una muestra sobre el simbolismo en Italia.

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