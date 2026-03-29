GUELAGUETZA Y GENTE DE ZONA

El Festival San Luis en Primavera continúa con una programación que concentra música, danza y teatro en plazas y recintos del Centro Histórico, con actividades distribuidas a lo largo de la tarde y la noche.

Durante el domingo 29 de marzo, la Plaza de Aranzazú reúne dos conciertos consecutivos: a las 18:00 horas se presenta The Mexican Sound Machine con una propuesta de fusión entre cumbia, rock y ska, y a las 19:00 horas sube al escenario Gente de Zona. En paralelo, el Plaza de Armas de San Luis Potosí recibe al Ensamble Folklórico Potosino con el programa "¡Yo soy puro potosino!" a las 19:30 horas.

La jornada dominical cierra con danza tradicional en la Plaza de los Fundadores, donde a las 20:00 horas se presenta la Guelaguetza proveniente de Oaxaca, que integra música y coreografías representativas de distintas regiones de ese estado.

Para el lunes 30 de marzo, el programa inicia por la tarde con el Congreso Nacional de Folklore en la Plaza del Carmen, que contempla desfile de delegaciones a las 17:00 horas e inauguración a las 19:30 horas. A la misma hora, la Plaza de Armas de San Luis Potosí presenta la obra "Teo y el Monstruo", mientras que en el Teatro Polivalente se monta "Helen Keller ¡La increíble historia!", dirigida por Fernando Larrañaga.

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En la Plaza de Aranzazú se desarrollara el Foro de Catalogo de Artistas Potosinos, desde las 17:00 horas con presentaciones de Rumbeo Salsa Cumbia, Beto Lobo, Enge Walker, Son Caribe y Melody & Los Cocolos. A las 18:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Caja Real se presenta el concierto "Stabat Mater" de Giovanni Battista Pergolesi.

El cierre del lunes 30 se concentra en conciertos en distintos puntos del Centro Histórico. A las 19:00 horas, David Aranda se presenta en la Plaza de Armas de San Luis Potosí y Jimmy Rodríguez en la Plaza de los Fundadores. Más tarde, a las 20:00 horas, el cantante Gilberto Santa Rosa ofrece un concierto en la misma plaza, con un repertorio de música latina.