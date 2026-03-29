Documental Flamingos, en Cineteca Alameda

El documental Flamingos: la vida después del meteorito se proyecta en la Cineteca Alameda

Con funciones el domingo 29 de marzo a las 19:00 horas, el martes 31 de marzo a las 15:00 horas y el miércoles 1 de abril a las 17:00 horas.

Dirigido por Lorenzo Hagerman, el documental se centra en el ciclo de vida del flamenco caribeño en la península de Yucatán, a partir de un registro prolongado que documenta procesos como la reproducción, el nacimiento y la supervivencia de la especie en su entorno natural.

El audiovisual construye su narrativa a partir de una combinación de imagen, música y texto, con un enfoque que se aparta del formato tradicional del documental de naturaleza.

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La narración corre a cargo de Julieta Venegas, cuya voz acompaña el recorrido visual y aporta un tono cercano a la experiencia.

El proyecto destaca por su proceso de realización, que implicó cerca de 700 días de filmación, lo que permitió captar distintos momentos del comportamiento colectivo de los flamencos. La obra articula elementos científicos con una propuesta visual que busca mostrar la adaptación de la vida frente a cambios ambientales.

El documental también plantea una lectura sobre la permanencia de esta especie a lo largo de millones de años, en relación con procesos naturales de gran escala como las extinciones masivas.

A partir de esta perspectiva, la película conecta la historia evolutiva de los flamencos con su presencia actual, al tiempo que integra una construcción sonora y visual que combina observación científica con elementos narrativos y poéticos .