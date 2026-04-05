Sanctus et profanus, de Roberto Cortázar

La tensión entre lo sagrado y lo cotidiano atraviesa la exposición Sanctus et profanus, del artista mexicano Roberto Cortázar, que se presenta en el Centro Cultural Universitario Caja Real.

Se trata de una muestra individual que reúne más de 40 piezas entre pintura, dibujo, escultura y estampa, ofreciendo un recorrido amplio por distintas etapas de la producción del artista.

Parte de las obras proviene del acervo artístico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, integrado recientemente gracias a una donación gestionada en 2025, y que por primera vez se exhibe tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

En esta exposición, Cortázar retoma la figura humana como eje central para explorar la relación entre dos dimensiones aparentemente opuestas: lo divino y lo terrenal.

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A través de sus piezas, lo sagrado —entendido como aquello ligado al misterio, la espiritualidad y los sueños— convive con lo profano, es decir, con la experiencia cotidiana, lo tangible y lo inmediato. El resultado es un diálogo visual que no plantea una separación, sino una coexistencia constante entre ambos planos.

Formado en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, el artista originario de Tapachula ha desarrollado una trayectoria sólida dentro del arte contemporáneo mexicano.

Desde finales de la década de 1970 ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, además de recibir reconocimientos como el premio José Luis Cuevas en la Primera Bienal de Dibujo. Su obra forma parte de colecciones relevantes en museos y espacios culturales dentro y fuera del país.

Más allá de su valor plástico, Sanctus et profanus se presenta como una invitación a reflexionar sobre la manera en que lo espiritual y lo cotidiano se entrelazan en la experiencia humana.

La muestra no impone una lectura única, sino que abre un espacio para la interpretación personal a partir de símbolos y permanecerá abierta al público hasta el 24 de mayo.