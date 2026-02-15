Santa Apolonia entre la fe y la medicina

La charla "Santa Apolonia. Del misticismo médico medieval al arte" se llevó a cabo en el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la participación del Raúl Castellanos, quien abordó la figura de Santa Apolonia desde una perspectiva histórica, médica y artística, a partir de fuentes medievales y representaciones visuales.

Durante la sesión se explicó el contexto en el que surge Santa Apolonia como figura vinculada al dolor dental y a la medicina popular del medievo, en una época donde la enfermedad se interpretaba desde la fe, el castigo divino y el milagro, más que desde el conocimiento científico.

El ponente expuso cómo el martirio de Apolonia, particularmente la pérdida de sus dientes, dio origen a su papel como intercesora contra los males bucales, lo que derivó en una iconografía constante dentro del arte sacro, identificable por pinzas, muelas y otros símbolos asociados al sufrimiento físico.

Asimismo, se analizó la relación entre medicina y religión en la Edad Media, destacando cómo santos y mártires funcionaron como referentes terapéuticos ante la ausencia de tratamientos médicos efectivos, y cómo estas creencias influyeron en la producción artística, los rituales devocionales y la cultura visual de la época.

La charla planteó una lectura crítica sobre la permanencia de estas representaciones en el arte occidental, señalando que la figura de Santa Apolonia permite comprender la transición entre el pensamiento místico y el surgimiento de una medicina más racional.