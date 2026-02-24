Semana de la Atmósfera Auditiva en el IPBA

La 6ª Semana de la Atmósfera Auditiva se realizará del 24 al 27 de febrero en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), el programa integra conciertos, recitales, sesiones de escucha, literatura y música electrónica.

El encuentro inicia el día de hoy a las 10:00 horas con la inauguración en las escaleras del recinto y la intervención musical "Step by step", a cargo de alumnado y docentes del programa Técnico Profesional Instrumentista Ejecutante. Este mismo día, a las 18:00 horas, la Galería Antonio Rocha Cordero albergará el concierto "Atmósferas del desierto", interpretado por Bello Ensamble.

Entre el 25 y el 27 de febrero se impartirá el curso intensivo "Diseño y gestión de proyectos culturales en la música", a cargo del maestro Daniel Escoto Villalobos, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El horario será de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, con una duración total de 12 horas. El costo es de 250 pesos para público externo y gratuito para docentes y estudiantes del área de música del IPBA.

La programación del 25 de febrero a las 19:00 horas incluye "Letras y música", actividad que articula lectura y sonido, con la participación de Maru Urbina, docentes y alumnado del Instituto. El 26 de febrero a las 19:00 horas se llevará a cabo una sesión de escucha de vinilos con material de la fonoteca del IPBA, presentada por Abdías Bautista. Ambas se realizarán en la Sala de Conferencias con acceso libre.

El cierre tendrá lugar el 27 de febrero a las 19:00 horas en la explanada del Instituto con una noche de música electrónica a cargo de DJ Jihad y Karina Colis.

Con esta programación, la Semana de la Atmósfera Auditiva tiene como propósito ampliar las formas de relación del público con el sonido en un mismo espacio.