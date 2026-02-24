logo pulso
Semiótica del lábaro patrio

Por Estrella Govea

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Semiótica del lábaro patrio

La charla "Semiótica del lábaro patrio" se llevará a cabo hoy 24 de febrero a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío y será impartida por Carlos Tapia Alvarado, se presenta en el marco del Día de la Bandera y propone una lectura cultural e histórica de uno de los símbolos nacionales más reconocidos. Desde la semiótica y la historia del arte, la conversación plantea un análisis de los significados que conforman la bandera mexicana. El enfoque se centra en los elementos visuales y simbólicos del lábaro patrio, así como en los procesos históricos que han definido su interpretación y su función dentro de la identidad colectiva del país.

La bandera mexicana suele explicarse a partir de una lectura a partir de sus colores, el verde se asocia con la esperanza, el blanco con los ideales y el rojo con la sangre derramada en los procesos históricos del país. Estas interpretaciones forman parte del conocimiento cívico y escolar que ha acompañado la enseñanza del lábaro patrio.

