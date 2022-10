Sin ganador, 40 Premio Herralde de Novela

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- En su edición 40, el Premio Herralde de Novela de 2022 se declara desierto debido a que el Jurado del galardón, tras la última deliberación realizada el pasado miércoles, no alcanzó ningún acuerdo de premiar alguna de las obras que llegaron al convocatoria.

"En vísperas de las fechas en que tradicionalmente se entrega el premio Herralde de Novela, Editorial Anagrama quiere comunicar que tras la deliberación final en Barcelona, el 26 de septiembre de 2022, el jurado formado por Esther Gómez (librería Moito Conto), Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé no alcanzó ningún acuerdo, por lo que el Premio Herralde de Novela de 2022 se declara desierto".

A través de un comunicado, la editorial Anagrama informó este jueves que a pesar de que se trata de una posibilidad contemplada en el punto 5 de las bases del premio, "el jurado lamenta la falta de consenso y confía en que la resolución sea muy distinta en la convocatoria del próximo año", señala el comunicado firmado por Silvia Sesé, editora en España.

En su edición 39, Javier Pérez Andújar, fue el ganador del Premio por su novela "El año del Búfalo", mientras que el mexicano Daniel Saldaña París, fue finalista del Premio Herralde de Novela 2021 con su obra "El baile y el incendio".

Desde su creación, en 1983, el Premio que lleva el nombre del emblemático editor y su fundador, Jorge Herralde, siempre ha tenido un ganador. Es la primera vez en su historia que no será así, pero además el jurado toma está decisión en el aniversario número 40 del galardón que han obtenido escritores cómo Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño, Margo Glantz, Andrés Neuman, Juan Villoro y Álvaro Enrigue, entre otros.

El galardón está dotado de 25 mil euros y la publicación de la obra ganadora. La noticia ha generado sorpresa entre la comunidad literaria en habla hispana, quienes esperaban la noticia del ganador de esta edición como cada año, el primer lunes de noviembre.