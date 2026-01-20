Son de la tierra, en Perú y Chile

La Huasteca potosina tendrá presencia en el Gran Corso Internacional de Integración Albarracina–Tacna 2026 a través del grupo musical Son de la tierra, conformado por un trío huasteco y participantes del taller de danza folklórica del Centro Cultural de la Huasteca.

La agrupación llevará música y danza tradicional a uno de los encuentros culturales más concurridos del sur del continente.

El corso se realiza en el marco del XXV aniversario de la creación política del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, Perú, y reúne a miles de artistas en desfiles y actividades públicas. La edición 2026 contará con la participación de más de 600 artistas internacionales, alrededor de 800 provenientes de distintas regiones de Perú y cerca de 3 mil de la región sede.

Las actividades se desarrollarán del 28 de enero al 4 de febrero de 2026, con presentaciones en Tacna, Perú, y Arica, Chile, lo que convierte al evento en un espacio de circulación cultural entre ambos países. En este contexto, la propuesta huasteca se integra como parte del intercambio de expresiones tradicionales de América Latina.

Son de la tierra combina el formato del trío huasteco con la danza folklórica, una propuesta que recupera sones, zapateado y elementos escénicos propios de la región. Su trabajo se ha presentado tanto en comunidades de la Huasteca como en diversos municipios del estado y en distintos puntos del país.

La participación en este encuentro internacional se suma a una trayectoria que ha llevado al grupo a escenarios de Estados Unidos, España y China, ampliando la proyección de la música huasteca fuera del país y fortaleciendo su presencia en circuitos culturales internacionales.