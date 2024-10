St. Vincent canta en M. del Prado ante las ‘Pinturas negras’ de Goya

MADRID. - La artista estadounidense St. Vincent aprovechó sus recientes conciertos en España en los últimos días para visitar el Museo del Prado de Madrid y grabar una actuación entre las ‘Pinturas negras’ de Francisco de Goya tras reconocer la influencia que éstas tuvieron en su último disco.

“Lo maravilloso del Museo del Prado es que es como los grandes éxitos del arte y no tienes que ser completista, no tienes que verlo todo, pero siempre habrá algo aquí que cambia tu vida para siempre. Es lo que me hizo a mí, sin duda”, afirmó la cantante y compositora en un vídeo colgado este martes por la pinacoteca española en sus redes sociales.

Tal y como reconoció su oficina, las llamadas “Pinturas negras’ de Goya, con “la fuerza de la oscuridad” que las cubre “y la energía de sus brochazos” inspiraron en concreto a St. Vincent y su colaborador visual, el también estadounidense Alex Da Corte, para componer las imágenes del álbum ‘All Born Screaming’ (2024).

Fue en una visita previa al Prado, motivada también por una gira a España, cuando la artista, cuyo nombre real es Annie Clark, conoció esta parte de la obra del pintor español. Fue asimismo también su paso por este país, así como sus “shows” en América Latina, lo que la llevó a lanzar una reedición de ese álbum en español, ‘Todos nacen gritando’.

Aprovechando su paso por España, donde actuó en los pasados 18 de octubre en Barcelona y 20 de octubre en Madrid, se organizó una actuación exclusiva en la sala 67 del museo, la que acoge las ‘Pinturas negras’ de Goya, que ya se puede ver y escuchar íntegramente en la plataforma digital de Radio 3, emisora de la radio pública española.