Streaming, una opción para visitar museos en los tiempos del coronavirus

El coronavirus agudiza el ingenio en el mundo de la Cultura y el "streaming" se ha convertido en el nuevo "en vivo y en directo" por el que han apostado instituciones como el Museo del Prado o el Guggenheim de Venecia con el objetivo de seguir disfrutando de sus colecciones aunque haya coronavirus.



El Prado, el más visitado de España, ha puesto en marcha "El Prado contigo", para mantener la conexión con su público.



Ampliará el tiempo dedicado a los directos en redes sociales para presentar su colección y comenzará a hacerlo desde las 10.00 de la mañana, hora de apertura habitual al público. La web del Prado tiene un rico contenido online, y en ella se pueden visitar con detalle obras maestras como "Las Meninas" o "El Jardín de las Delicias".En Francia, el máximo exponente de su arte, el Museo del Louvre, también nos ofrece una conexión on line para conocer no solo sus entrañas, sino también nos dan la oportunidad de conocer a "Apolo", la nueva adquisión de esta escultura procedente de Pompeya (Italia) que ha sido posible gracias a la movilización de 5.600 donantes.



Y también desde la cama, el sofá o la alfombra se puede dedicar a visitar otros templos del arte como el Museo Peggy Guggenheim de Venecia -también cerrado temporalmente- porque la que era la casa de la mecenas americana con presentaciones virtuales a través de sus redes sociales de sus principales obras a través de las explicaciones de sus trabajadores.



Desde Latinoamérica otros museos como el Malba de Buenos Aires ofrecen visitas virtuales por su arquitectura y colección permanente, una ocasión maravillosa para conocer a fondo a Diego Rivera, Emilio Pettoruti, Frida Kahlo o Helio Oiticica.



El Reina Sofía madrileño cuenta con una web que es un "museo en paralelo", según la institución, en el que los visitantes pueden encontrar 170 vídeos de exposiciones presentes y pasadas, audios y programas de radio.



Y también 'microsites' como "Repensar Guernica" con imágenes de la emblemática obra de Picasso imperceptibles a simple vista por el ojo humano o "Fuera del canon. Las artistas pop en la Colección", sobre el papel de las mujeres artistas pop en los años 60 y 70.



La web del Thyssen recibe al internauta con un enlace a las visitas virtuales de su colección permanente y la temporal, "Rembrandt y el retrato en Ámsterdam", que abrió hace unos días. Todos aquellos que tenían pensado visitar estos días de cuarentena el museo madrileño pueden recorrer todos sus pasillos y ver sus obras detalladamente.De Italia también podemos disfrutar de manera virtual por la opulencia de los Museos Vaticanos o contemplar las obras maestras que alberga la Galería de los Uffizi de Florencia, donde se pueden hacer visitas oficiales on line, acceder a su archivo digital o descubrir los detalles más increíbles de sus principales cuadros en alta resolución.



Una forma de evitar las habituales colas de uno de los museos más populares de Italia o de tener que comprar las entradas con semanas de antelación. No están todas las piezas que alberga el imponente edificio de Florencia, pero se pueden recorrer las más características de Botticelli o piezas de Giotto y Leonardo Da Vinci.



A estos se suman otros de como el Museo Arqueológico de Atenas, el Museo Británico -con solo una pequeña muestra de sus tesoros-, el Museo Metropolitano de Nueva York o el Hermitage de San Petersburgo.