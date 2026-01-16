El taller Creamos juntas y juntos nuestro 2026 se llevará a cabo este viernes 16 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, de 17:00 a 19:00 horas, enfocada en la planeación creativa del año en curso.

La sesión estará a cargo de la artista Susana Rivas y propone un ejercicio de reflexión y producción visual.

La actividad consiste en la elaboración de un vision board, una herramienta gráfica que reúne imágenes, palabras y elementos visuales para representar metas, intereses y líneas de acción. Este recurso se utiliza como apoyo cotidiano para mantener presentes los objetivos personales a lo largo del año, mediante una organización visual clara y accesible.

Durante el taller, las y los participantes también intervendrán un calendario personal, eligiendo libremente técnicas como ilustración, recorte, pintura o técnica mixta. El trabajo manual funciona como eje del ejercicio, al permitir traducir ideas y propósitos en composiciones visuales concretas que acompañen el transcurso del 2026.

La actividad se enmarca en la exposición Florecer en cercanía, de Susana Rivas, presentada en el mismo museo. La muestra aborda las redes de acompañamiento entre mujeres a partir de experiencias compartidas, vínculos afectivos y procesos creativos que dialogan con la noción de comunidad y colaboración.

El costo del taller es de 250 pesos por persona e incluye todo el material necesario para su realización. El museo invita a quienes asistan a llevar impresiones u objetos personales si desean integrarlos a su trabajo.