Tenor Fernando de la Mora ofrecerá concierto por aniversario en San Luis

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales, Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, anunció que de manera gratuita el tenor mexicano Fernando de la Mora, junto con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, ofrecerá un concierto en la cortina de la Presa San José. El edil capitalino y el propio Fernando de la Mora informaron que el concierto se realizará el próximo 3 de noviembre, con motivo de las celebraciones del 430 aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí.

"Amigos de San Luis Potosí me complace anunciarles que este 3 de noviembre del 2022, se llevará a cabo una gran conmemoración al aniversario de esta hermosa ciudad, en la cual me acompañará la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. ¡No se lo pueden perder!", escribió también en redes sociales el tenor mexicano.

Este concierto será de entrada libre, no obstante se estima que el cupo limitado será para dos mil personas, por lo que se recomienda a las y los interesados llegar con dos horas de anticipación. El Ayuntamiento de la capital habilitará dos estacionamientos ubicados en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y en el Campo de Béisbol de la Minera México, de donde saldrán cada 15 minutos camionetas para desplazar a los asistentes desde el estacionamiento a la Presa San José y de regreso.

Cada 3 de noviembre, la capital potosina celebra el aniversario de la fundación legal del Pueblo de San Luis Potosí, luego de que el escribano Pedro Vengas levantara el acta que estipulaba la fundación de la ahora capital del estado en 1592.