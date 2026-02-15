logo pulso
Una mirada fotográfica al servicio

Por Estrella Govea

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Una mirada fotográfica al servicio

La exposición fotográfica Honor en cada misión fue inaugurada en la Galería Paseo Esmeralda, ubicada en la Calzada de Guadalupe, reúne imágenes dedicadas a documentar el trabajo, la disciplina y el compromisode quienes integran las fuerzas armadas mexicanas.

La exhibición se presenta en el marco del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y propone un recorrido visual que pone el acento en la labor cotidiana, las misiones y los contextos en los que se desarrolla el servicio militar, a partir de una selección de fotografías que privilegian el registro directo y la narrativa visual.

A través de distintos encuadres y situaciones, la muestra construye un panorama que da cuenta del sentido del deber, la preparación y la lealtad que caracterizan a los integrantes del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, sin recurrir a discursos épicos, sino desde la observación de su presencia en diversas tareas.

Las imágenes funcionan como testimonios visuales que permiten al público acercarse a una realidad que pocas veces se muestra desde lo cotidiano, destacando momentos de trabajo, coordinación y vigilancia, así como el entorno en el que se desarrollan estas actividades.

Honor en cada misión permanece como una propuesta expositiva que utiliza la fotografía como herramienta de documentación y memoria, invitando a reflexionar sobre el papel del servicio militar a partir de la imagen y su capacidad para narrar historias desde lo visual.

