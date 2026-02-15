Una mirada fotográfica al servicio

La exposición fotográfica Honor en cada misión fue inaugurada en la Galería Paseo Esmeralda, ubicada en la Calzada de Guadalupe, reúne imágenes dedicadas a documentar el trabajo, la disciplina y el compromisode quienes integran las fuerzas armadas mexicanas.

La exhibición se presenta en el marco del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y propone un recorrido visual que pone el acento en la labor cotidiana, las misiones y los contextos en los que se desarrolla el servicio militar, a partir de una selección de fotografías que privilegian el registro directo y la narrativa visual.

A través de distintos encuadres y situaciones, la muestra construye un panorama que da cuenta del sentido del deber, la preparación y la lealtad que caracterizan a los integrantes del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, sin recurrir a discursos épicos, sino desde la observación de su presencia en diversas tareas.

Las imágenes funcionan como testimonios visuales que permiten al público acercarse a una realidad que pocas veces se muestra desde lo cotidiano, destacando momentos de trabajo, coordinación y vigilancia, así como el entorno en el que se desarrollan estas actividades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Honor en cada misión permanece como una propuesta expositiva que utiliza la fotografía como herramienta de documentación y memoria, invitando a reflexionar sobre el papel del servicio militar a partir de la imagen y su capacidad para narrar historias desde lo visual.