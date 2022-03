Vivir Quintana expande su "Canción sin miedo" a la Sierra Mixe

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La primera vez que "Canción sin miedo", la protesta musical de Vivir Quintana contra la violencia de género en México, se escuchó fue el 7 de marzo de 2020, en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, en voz del colectivo de más de 60 cantautoras "El palomar" y la chilena Mon Laferte.

Para Quintana, ése fue un momento clave en la lucha feminista que promueve con su composición, inspirada en el asesinato de una de sus compañeras de universidad.

Hoy se siente apoyada por millones de mujeres que han convertido el tema en un estandarte de lucha a nivel internacional, pero también por las cantautoras que como ella reclaman justicia.

"Me he sentido muy acompañada por mis compañeras cantautoras porque he estado con artistas y mujeres que era mi sueño conocer, y ahora tengo el honor y la confianza de decirles amigas y que son maestras para mí. Mon Laferte es una de ellas; además, me siento orgullosa de ser parte de un colectivo de más de 200 mujeres artistas y activistas que todo el tiempo nos estamos dando resistencia", dijo Quintana en entrevista.

Aunque el ahora himno ha sonado en países como Colombia, Argentina y Chile, a Vivir le interesaba llegar también a las comunidades en México que hablan dialecto, por lo que decidió hacer una colaboración con la banda regional oaxaqueña Mujeres del viento florido, para cantar el tema en lengua Ayuuk que es una variación del mixe en Tlahuitoltepec Oaxaca.

"Vimos que era importante también dar el mensaje para las compañeras que no hablan español, que también están viviendo situaciones de vulnerabilidad y que era necesario de una u otra manera hablarles también a ellas. Creo que la violencia de género está sucediendo en todos los estratos".

La nueva versión de "Canción sin miedo" ya está disponible en todas las plataformas digitales y será entonada por Vivir el próximo 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde la compositora tendrá su primer concierto en un gran escenario acompañada de más de 30 mujeres en escena.

"Creo que la música se ha abierto mucho a la música de protesta y de discurso social, me da mucho gusto que cada vez haya más espacio y que somos más compañeros que estamos hablando de temas que nos importan como ciudadanos del mundo porque a final de cuentas el arte no es más que el reflejo de lo que está pasando en la sociedad".