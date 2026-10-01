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> Autodefensa > Violencia sin freno

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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      La abogada de la UASLP, Urenda Quelatzú Navarro, salió a responder muy indignada los señalamientos que un día antes hiciera el equipo legal de la empresa VEM en contra de quienes sostiene un pleito de antología desde ya bastantes meses.

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      Explica la litigante que la nueva investigación legal en su contra solicitada por una juez mercantil se originó por petición nada más y nada menos que de la propia UASLP y se debe a sus contrarios en la reconvención de la demanda presentaron 25 contratos que nunca fueron puestos en conocimiento de la autoridad universitaria, aún y cuando existía la obligación de hacerlo.

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      Achaca a una filtración la publicación presentada ayer por Pulso, pero no hay tal. La fuente de la nota es el contenido de los estrados y avisos de la propia instancia judicial y en los cuales se informa de los avances y notificaciones del expediente 11674/2025.

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      La abogada universitaria sostuvo en entrevista que la vista al MP Federal fue acordada desde el 5 de diciembre de 2025 y después de que la propia UASLP solicitara abrir un incidente criminal al contestar la reconvención de los demandados. Por ello, vinculó a esa petición 25 contratos de subarriendo que VEM habría presentado de manera extemporánea y que, según su versión, no le fueron notificados previamente. O sea, sí admite el contenido de la nota y de los cual la acusa su parte opositora.

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      Señala que ahora que la FGR ha solicitado copias del expediente y que "ellos", los abogados de la VEM piden que se dé vista al MP por conductas irregulares que ella tacha de inexistentes y que están enfocadas hacia su persona.

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      Llama la atención que la defensa de la abogada la haya emprendido su propia oficina y no la Universidad de manera institucional. ¿Tendrá algo que decir el rector al respecto?, ¿defenderá a la abogada de la institución? Debemos reconocerlo. No somos abogados, pero por ello preguntamos a quienes sí saben del tema y nos explican que no es "común", ni tampoco es parte del proceso que se "dé vista" del desempeño de algún abogado o abogada al MP si no hay elementos.

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      La violencia contra las mujeres nada más no para. En los primeros ocho meses de 2026, la entidad potosina registró 43 muertes violentas de mujeres,  según señala el Informe de Violencia contra las Mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Gobierno Federal.

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      Peor aún, sólo en septiembre, se reportaron alrededor de tres muertes más, por lo cual, la suma total sería de 46 decesos violentos nada más en este año-

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      DE ese  toral  33 mujeres murieron por homicidio culposo relacionado con accidente de tránsito, seis de las víctimas tenían más de 60 años, 13 entre 30 y 60 años; siete entre 18 y 29 años y siete de entre 13 y 17 años.

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      La Fiscalía General del Estado (FGE), inició la apertura de cinco carpetas de investigación por el delito homicidio doloso, cuyas víctimas mortales tenían entre 18 y 29 años al momento del crimen. Los asesinatos de potosinas por cuestiones de género, es decir, feminicidios sumaron cinco causas penales, de las cuales una mujer tenía 18 a 29 años, una mayor de 60 años y tres de 30 a 60 años.

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      Una lamentable y persistente realidad.

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