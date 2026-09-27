¿Qué viene? > Rezago judicial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Qué semana más rara la que acaba de terminar ¿no le parece amable lector?

lll

Y nos referimos a la temática electoral. En donde Morena al parecer ya ha decidido que su corcholata para buscar la gubernatura es nada más y nada menos que Elí Cervantes el hasta ahora delegado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en la entidad.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La designación ni él mismo se la esperaba pues ni siquiera estaba inscrito para el proceso y pues en entrevista realizada en las puertas del partido en la entidad lució bastante sonriente y contento.

lll

Lo raro es que el partido citó a rueda de prensa hace unos días y se esperaba que en la mencionada rueda de prensa se confirmara el virtual "dedazo" morenista, pero de pronto se suspendió. Aún así, los compañeros reporteros lograron sacarle algunas palabras a la dirigente estatal del partido Rita Ozalia Rodríguez, pero su declaración resultó aún más confusa pues señaló que aún no hay nada definido y que será la Comisión Nacional de Elecciones quien confirme o desmienta la versión de que el "chido" es el mencionado Elí Cervantes.

lll

Y mire usted. Se dice, se comenta y se señala en los círculos del poder que ya hay un acuerdo entre el mero mero de la gallardía y los morenucos. Le cederán la plaza pero a cambio de que la candidata no sea la senadora Ruth González para acatar la restricción morenista contra el nepotismo. En dicho acuerdo, estaría también involucrado el huasteco Gerardo Sánchez Zumaya quien de repente dijo que siempre no quiere ser candidato a nada y que se regresa a su casita.

lll

Se comenta que los morenos esperaban que el mandatario diera una muestra de que cumplirá su palabra y que su esposa seguirá en su curul por otros tres añitos, pero no hubo nada de nada y por eso en Morena se callaron la confirmación de Elí Cervantes. ¿Será?, ¿usted qué cree?

lll

En otro tema, resulta que más de 9 mil 853 carpetas de investigación relacionadas con niñas, niños y adolescentes fueron identificadas durante los últimos cinco años en San Luis Potosí, pero solamente 3.5% habría sido judicializado.

lll

El señalamiento lo hace Claudia Cuéllar, abogada y defensora de los derechos humanos de las infancias quien menciona que los expedientes incluyen casos de violencia familiar, sustracción e incumplimiento de obligaciones familiares.

lll

Cuéllar advirte que las cifras muestran parte de las problemáticas que enfrentan las infancias dentro de los procesos de justicia familiar y entre ellas la violencia vicaria, que ocurre cuando se utiliza a los hijos e hijas para lastimar a las mujeres.

lll

Señala la especialista que en San Luis Potosí no existe un diagnóstico específico que permita conocer la dimensión de este tipo de violencia. "El Estado tendría que darnos esas cifras. Quizá invitaría a hacer solicitudes de información, pero ni siquiera entienden qué es la violencia vicaria", explicó la especialista.

lll

Menciona que en los casos que acompaña también ha encontrado incumplimientos de convivencias y pensiones alimenticias, así como sustracción de niñas y niños y hasta relató el caso de una mujer cuya expareja renunció hasta 15 veces a distintos trabajos para evitar cumplir con sus obligaciones.

lll

La situación, menciona, prolongó el proceso hasta que la madre decidió no continuar y es que estos procedimientos implican un desgaste económico y emocional que puede extenderse durante años.