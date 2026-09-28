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Mal y de malas Carencia electoral

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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      Ya de por sí es muy penoso el proceso que enfrenta una persona que requiere un trasplante como para que ahora se le sumen carencias hospitalarias a su calvario.

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      Pero mire usted, se ha detectado que hay fallas en tomógrafos y equipos de ultrasonido, suspensión de cirugías por falta de insumos y carencias de medicamentos especializados en los principales nosocomios de la capital, una situación que ponen en riesgo la realización de trasplantes.

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      Los órganos y tejidos disponibles podrían no ser utilizados por falta de condiciones materiales mínimas en los hospitales y aún así, durante el primer semestre de 2026 se realizaron 84 trasplantes en la entidad.

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      Una iniciativa de reforma a la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado advierte que las deficiencias registradas en distintas unidades hospitalarias pueden afectar la capacidad para llevar a cabo estos procedimientos.

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      Se menciona que incluso el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", el Hospital General de Soledad y el Hospital del Niño y la Mujer padecen este tipo de problemas y por ello la propuesta, de la diputada Frinné Azuara Yarzabal, plantea modificar los artículos 15 y 19 de la legislación estatal para que el Centro Estatal de Trasplantes (Cetra) pueda recibir y administrar donativos destinados a estos procedimientos.

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      Los apoyos podrían consistir en dinero, medicamentos, insumos, material médico y quirúrgico, equipo o servicios especializados, provenientes de particulares, instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles. Todo ayuda, venga de dónde venga. 

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      Los recursos no podrían utilizarse de manera generalizada ya que la iniciativa establece que procederían cuando exista un desabasto institucional acreditado o cuando un paciente se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, comprobada mediante un estudio socioeconómico y esté en riesgo su vida, su salud o la viabilidad del trasplante.

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      Señala la diputada en su propuesta  que para acceder a ellos tendría que existir una solicitud formal y justificada de la persona titular de la institución de salud correspondiente, además de suficiencia presupuestaria.

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      La modificación al artículo 19 también plantea que la Junta de Gobierno del Cetra autorice previamente la aplicación, entrega o distribución de los donativos y verifique el cumplimiento de requisitos técnicos, sanitarios, administrativos y presupuestales, así como la trazabilidad de los recursos. Ojalá y la idea progrese porque hay quienes ya no tienen más tiempo que perder y de concretar el trasplante depende su vida.

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      Y pues ya se venía venir. Sin metodología definida ni presupuesto específico, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tendrá que organizar la consulta que determinará si comunidades de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio quieren abandonar el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades municipales mediante un sistema normativo indígena.

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