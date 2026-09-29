¿Verde ganón? Persiste el freno

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Ayer por la noche, Morena finalmente terminó su proceso de selección de sus llamados coordinadores estatales para la defensa de bla, bla y bla. Para nadie es un secreto que se trata de los personajes perfilados para convertirse en sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral de 2027.

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Para el caso de los potosinos lo que nos llama la atención es que el designado -por vil dedazo-, el afortunado es el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Elí Cervantes y por ello más de uno se preguntará ¿y éste quién es?

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Pues sucede que el "afortunado" morenista fue senador de la república por el simple detalle de que el huasteco Primo Dothé Mata se quiso tomar un respiro en la "pesada" (¡ja!) responsabilidad de representar al estado en la Máxima Tribuna del país: el Senado.

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No hace mucho tiempo, Elí Cervantes fue designado como delegado de la dependencia federal en la entidad y en su faceta de simple "godin" de lujo pasó más bien invisible, ni para bien, pero tampoco para mal, llamó de alguna manera la atención.

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Tan gris, gris, gris ha sido su desempeño que ni él se sentía con posibilidades de competir y por ello ni siquiera se inscribió. Y aún así, ahora resulta que es el ganador del proceso interno.

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No por nada en medios nacionales el comentario generalizado es que hubo una negociación y que Morena simplemente ya le cedió al Verde la entidad...otra vez.

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El tono de los comentarios es que Morena ha sido por demás un partido generoso con su aliado el Verde Ecologista y le ha entregado en charola de plata tres entidades: Nayarit, San Luis Potosí y Quintana Roo.

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¿Qué sigue? La respuesta parecería obvia. Esperar a que se concrete lo previsto por los analistas más avispados, pero aún queda un largo trecho hasta las elecciones y del plato a la boca, a veces, todavía se cae la sopa.

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En otro tema, resulta que entre 14 y hasta 17 proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí permanecen detenidos en la etapa de revisión de prebases por parte de la Contraloría General del Estado, según informó el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

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Entre las obras pendientes se encuentran la Unidad Deportiva La Garita, el paso inferior vehicular de El Saucito, el puente de Villa Magna y hasta diferentes intervenciones en el Eje 140, de la Zona Industrial.

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El funcionario municipal aclaró que las obras no se encuentran en una fase de licitación suspendida, sino que aún esperan la liberación de las prebases que el municipio envió para revisión y ahí seguirán mientras la Contraloría no concluya ese proceso porque las convocatorias no pueden publicarse y, por tanto, tampoco puede iniciar el procedimiento para contratar a las empresas que ejecutarán los trabajos.

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Cabe recordar que hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la dependencia estatal debe decidir si aprueba o no el procedimiento burocrático. Y simplemente nada. ¿La dependencia estatal está en desacato?

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Chávez Garza detalló que una vez obtenida la autorización estatal, el Ayuntamiento deberá publicar las licitaciones y desarrollar un proceso que puede extenderse alrededor de 45 días antes de formalizar los contratos y ya estamos en octubre.

lll ¡HASTA MAÑANA!