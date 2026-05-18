Basura en el ambiente > Sinceridad

Los sospechábamos desde hace tiempo, pero ahora es una investigación universitaria la que viene a confirmarlo: la población de la capital potosina respira aire contaminado la mayor parte del año.

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Rogelio Flores Ramírez, investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la UASLP (CIACyT) señala que hasta el 90 por ciento de los días del año, presentan algún nivel de contaminación en la capital del estado y advierte que se trata de una condición que representa un riesgo permanente para la salud.

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El investigador universitario advierte que la exposición a la que estamos expuestos los habitantes de esta sufrida ciudad no es ocasional, sino cotidiana y ello implica tanto riesgos agudos como crónicos para la salud. Quienes más lo padecen son aquellas personas que presentan algún cuadro de asma grave porque la inhalación de contaminantes puede detonar crisis severas.

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La contaminación en la ciudad proviene de múltiples fuentes que operan todas al mismo tiempo, como si de algún plan macabro se tratara. Y es que a pesar de las acciones tendientes a erradicarlas siguen operando ladrilleras hay un parque vehicular en crecimiento, las emisiones industriales son constantes y eso por no mencionar los incendios urbanos y suburbanos.

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La mancha urbana se expansión y cada vez hay más personas viviendo en zonas colindantes con las áreas industriales, un factor que incrementa la exposición directa de la población porque muchas veces las industrias no controlan sus emisiones y las personas viven prácticamente a un lado de ellas, advirtió el especialista.

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El universitario alertó sobre la persistencia de incendios en tiraderos clandestinos, donde vecinos han denunciado humo constante y olor a plástico quemado. Toda esta combinación da como resultado que en el medio ambiente se hayan detectado partículas PM2.5, PM10, ozono y compuestos potencialmente cancerígenos.

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Sentencia el investigador que la ciudad amanece con una nata blanca que estamos respirando todos los días y que no tiene nada bueno para la salud. Por si fuera poco, no hay acción gubernamental enfocada a protegernos de esta grave amenaza para nuestra salud.

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Señala que la exposición prolongada a estos contaminantes está asociada con enfermedades como cáncer de pulmón, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ante este escenario, el investigador llamó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire para tratar de extremar precauciones, especialmente en personas con padecimientos respiratorios.

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Y pues mire que quienes tuvieron un arranque de sinceridad fueron los diputados locales de la bancada de Morena. Carlos Arreola Mallol y Roberto García Castillo mencionan que el Congreso aprueba leyes sin contar con mecanismos reales para medir si funcionan, se cumplen o generan algún impacto en la población.

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Ante esta fea realidad, los diputados presentaron una iniciativa para crear una Unidad de Evaluación Legislativa encargada de revisar el efecto de las normas aprobadas y exhibir públicamente el desempeño de las y los legisladores. O sea, como una especie de Congreso Calificado, pero interno. A ver si ahí si les va mejor con sus calificaciones.

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Los diputados admiten que el actual Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa se ha limitado a tareas académicas, documentales y de análisis técnico, pero sin desarrollar mecanismos que permitan saber si las reformas aprobadas realmente resuelven problemas públicos o quedan únicamente en el papel.

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¡Hasta mañana!