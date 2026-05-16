Teléfono descompuesto > Buenas y malas

La Comisión Nacional del Agua salió por fin a aclarar la situación sobre el plan de mejora en la presa de San José, puesto en el candelero por el diputado local morenista Cuauhtli

Badillo.

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La información de la dependencia más cercana al proyecto evidencia que el anuncio del legislador fue un teléfono descompuesto en toda forma.

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Erradicar el lirio no fue el objetivo principal del plan, como lo estableció el legislador, sino un efecto secundario de su propósito real: echar a andar de nuevo la tratadora de Escalerillas, inactiva desde hace años, y construir una potabilizadora.

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Sin contaminantes que lo alimenten, el lirio desaparecería, sí, pero el motor real de estas acciones es que sin ellas, un proyecto mayor, el del acueducto que conectaría la presa de El Peaje a la de San José.

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Previsto desde hace años, esta conexión sería totalmente inútil si el agua limpia de El Peaje se concentra en un sitio contaminado como la presa de San José.

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Por eso, la CNA consideró que primero debía sanearse la presa más grande antes de completar el proyecto.

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Sara Rocha, una de las dos diputadas del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral y a la Constitución estatal que presenta algunos puntos de interés y otros que pueden ser interpretados como un intento de beneficiar a los actuales legisladores.

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En el primer punto, propone endurecer los candados para evitar casos como la ¿alcaldesa? de Venado, José Reyes, que explotó una laguna legal y la falta de sentido común del Ceepac, para candidatearse como mujer y ganar la elección.

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Para evitar "simulaciones", propone la priista, se establecen mecanismos de acreditación más severos para evitar que se distorsione el propósito de la acción afirmativa.

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Por el lado de facilitarle a los funcionarios de elección, incluyendo a los legisladores locales la reelección, Rocha Medina propone eliminar la obligatoriedad de la petición de licencia.

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Y otro punto polémico es el de alargar las campañas electorales de 60 a 90 días. Hace años, ese lapso fue reducido ante el hartazgo ciudadano ante un proselitismo que no atraía a nadie. Quién sabe si esa situación haya cambiado.

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Ya que no pudo quedarse con la transmisión de los juegos mundialistas en la plaza Fundadores, el gobernador Ricardo Gallardo se lleva los juegos al estadio Lastras, pero siguió lanzando torpedos a la alcaldía, al señalar que ese espacio no ofrece seguridad estructural.