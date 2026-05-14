180 grados > Desmentido

Vaya viraje extremo que realizó, en menos de un mes, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo.

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El 13 de abril, de visita en San Luis Potosí, la lideresa verde presidió una sesión del partido de la segunda circunscripción, a la que pertenece el estado.

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Lo más importante de aquel evento fue el anuncio de Castrejón Trujillo de que su partido no iría en coalición con Morena para la elección de gobernador del año entrante.

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"Vamos a ir solos en las elecciones de gobernador del estado, porque así lo ha pedido la dirigencia nacional", declaró entonces.

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Su postura fue respaldada por las huestes locales, incluyendo la senadora Ruth González Silva, la principal afectada por la postura antinepotista de Morena.

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Exactamente un mes después, Karen Castrejón declaró ayer que aspiraba a mantener la alianza en la mayor cantidad de candidaturas.

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Y ahora, expuso que concordaba con Morena en el rechazo al nepotismo en cargos de elección popular rumbo a las elecciones del año entrante.

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Con ello, dio indicios de que para el PVEM, resultaba más valioso, electoralmente hablando, bajar a la senadora que mantenerla como la única carta.

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En concordancia con eso, ayer presumió varios perfiles, de hombres y mujeres, como posibles aspirantes.

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Hace unas semanas, en este espacio se arriesgó una teoría: que el PVEM, sabiendo que no podía sostener a la senadora, estiraría lo más que pudiera el apoyo con un doble propósito.

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El primero sería distraer a los morenistas lo suficiente para crear el mayor valor posible al otro objetivo de la estrategia, el más importante: ceder ante la negativa guinda de apoyar una candidatura encabezada por la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a cambio de llevar mano en el nombramiento del abanderado de una eventual coalición verde y guinda, a la que se agregaría el PT.

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Pareciera que una parte de esa hipótesis podría estar cumpliéndose. A ver cuánto tarda en definirse si cumplirá completamente.

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Al diputado local morenista Cuauthli Badillo se le acaba el margen para seguir defendiendo el anuncio que hizo hace unos días de que la Comisión Nacional del Agua tenía un proyecto en marcha para eliminar el lirio de la presa de San José, al que se destinarían hasta 18 millones de pesos.

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La dependencia federal lo desmintió virtualmente, al indicar que había un plan, pero con un presupuesto mucho menor, y con alcances distintos a los que anunció el legislador.