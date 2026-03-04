¿Arena exitosa? Empleo inestable

Pese a los evidentes esfuerzos oficiales por mantener la información financiera de la Arena Potosí, se puede conocer hoy cuáles fueron las cifras de ingresos, egresos y otros aspectos financieros sobre el proyecto consentido del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

lll

Y tras el análisis, surge la suspicacia. El proyecto fue anunciado, aun antes de estar completado incluso, como un éxito comercial. Sin embargo, las cifras apuntan a que las expectativas fueron demasiado altas.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En septiembre de 2024, recién inaugurado el inmueble, Gallardo Cardona anticipaba que por la renta de los 41 palcos de la arena generarían ingresos de 280 millones de pesos.

lll

Los ingresos propios de la arena en 2025, 126.6 millones de pesos, se quedaron demasiado lejos de la cifra estimada.

lll

La cuenta pública establece, incluso, que ni siquiera cubrió la estimación inicial de sus entradas. El estado analítico de ingresos de la cuenta pública muestra que el ingreso propio estimado originalmente fue de 181.3 millones de pesos.

lll

Sin precisar el tiempo en que ocurrió, se registró una reducción de 54.6 millones de pesos en la expectativa, dejándola en los 126 millones reportados.

lll

Tuvo que venir una ampliación de 70 millones de pesos justificados como transferencia o subsidio para sanear la situación y deja los números en 196.9 millones de pesos. ¿Hubo rescate para evitar que la arena se convirtiera en un proyecto deficitario?

lll

El asunto se complica al analizar los egresos. Una mínima parte de los ingresos se destina a la operación del recinto y la gran mayoría, el 84 por ciento, se destinó a transferir recursos a otras dependencias públicas, que no son identificadas en la cuenta pública.

lll

Al menos en su primer año, entonces, el propósito de la Arena Potosí es generar ingresos para ser transferidos a otras dependencias.

lll

Hay otros datos de la Arena Potosí que llaman la atención, como que en el primer ejercicio anual de la dependencia, ya sumaba una deuda de 14.3 millones de pesos en contratos de corto plazo.

lll

O que la arena no tiene gasto registrado de nómina, lo que genera el cuestionamiento sobre quién opera la dependencia y qué consecuencias tiene que, oficialmente, la dependencia no tiene empleados.

lll

En suma, la cuenta pública de la Arena Potosí arroja algo de luz a su situación, pero despierta también más dudas.

lll

La generación de empleo formal en San Luis sigue complicada. El inicio del año trajo una mejora en comparación con el final de 2025, pero aún lejos de lo que tenía el estado a principios del año pasado.

lll

El indicador sugiere que la economía no se ha estabilizado del todo y que esa incertidumbre podría extenderse este año.