Se viene el caos en materia de transparencia. La extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) eliminará el órgano centralizado que regulaba las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

El problema que se avecina es que no habrá un mecanismo para sustituir a la comisión, sino 13 distintos, que administrarán una o decenas de sujetos obligados, sin un criterio común, sino más bien que adoptarán su propia versión de las normas, lo que complicará en extremo a los solicitantes de información pública.

La Contraloría Estatal del Estado deberá crear un organismo desconcentrado que se encargará nada menos que de 88 dependencias del Ejecutivo, 46 organismos desconcentrados, 18 fideicomisos y fondos y de los 59 ayuntamientos. Es decir, 211 organismos.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se hará cargo de 25 sindicatos y el Centro de Conciliación Laboral atenderá a 24 gremios.

El Ceepac tendrá bajo su responsabilidad a los partidos políticos y los órganos de control interno del Poder Judicial, el Legislativo, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la UASLP, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, se harán cargo de sus propias obligaciones.

Cada uno, virtualmente, con sus propios criterios, lo que supondrá un desafío a los ciudadanos.

Adicionalmente, otro riesgo es el destino de los archivos de la Plataforma Estatal de Transparencia, gigas y gigas de datos, de calidad variable, pero que representan un acervo vital de información.

La indefinición de las reformas en materia de transparencia no ha dispuesto ni un destino concreto ni bajo una instancia específica que se haga cargo de ella. Así que ese depósito de datos está en riesgo de desaparecer.

San Luis tendrá nuevo delegado de la Fiscalía General de la República. Ernestina Godoy, restructuró la dependencia y en ella, se incluyó a nuestro estado, que recibirá a Gabriel Campos Piña, quien desempeñaba ese cargo en Nayarit.

En el panorama sindical del estado se avizoran nubes de conflicto. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear México emplazó a huelga a la empresa llantera.

La fecha límite es el 23 de marzo, por lo que habría tiempo para que ambas partes negocian.